Nova Arianto Happy, selección nacional sub-17 de Indonesia masacrada por Brasil

Jacarta – Noticias sobre los aprendices Selección Nacional de Indonesia Sub-17 Nova Arianto que se mantuvo feliz a pesar de que su equipo fue masacrado por la Selección Brasileña en el partido del Grupo H Mundial Sub-17 2025 está siendo perseguido por los lectores Bola VIVA todo el sábado 8 de noviembre de 2025.

Otra noticia que está en el punto de mira son los resultados del partido de la Selección Indonesia Sub-17. Donde Garuda Muda tuvo que perder con un marcador aplastante de 0-4.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

5. Calendario de 2 representantes de Indonesia en las semifinales del Masters de Corea 2025 hoy



Dobles masculinos de Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin

Indonesia todavía tiene dos representantes quien peleara en las semifinales Torneo de bádminton Korea Masters 2025 que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Wonkwang, Iksan, Corea del Sur.

Los dos representantes son Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi en el sector individual femenino y la pareja Raymond Indra/Nikolaus Joaquin en el sector de dobles masculino. Ambos intentarán llegar a la final del torneo de nivel Super 300 del BWF World Tour.

4. Thom Haye y Shayne Pattynama sancionados con 4 partidos y una multa de cientos de millones de rupias



Thom Haye, Indonesia vs China en la clasificación para el Mundial 2026

Thom Haye y Shayne Pattynama condenado a cuatro partidos No pudo defender a la selección de Indonesia ante la FIFA tras su mal comportamiento en el partido contra Irak el pasado mes de octubre.

Un comunicado de la FIFA del viernes decía que los dos jugadores debían pagar una multa de 5.000 francos suizos (103 millones de rupias) por protestar enérgicamente contra el árbitro chino Ma Ning durante el partido..

3. Resultados del Mundial Sub-17: Brasil destroza a la selección nacional sub-17 de Indonesia



Duelo Selección Indonesia Sub-17 vs Brasil Sub-17

Selección Nacional de Indonesia Sub-17 no se movió al enfrentar a la Selección Brasileña Sub-17 en el segundo partido de clasificación para el Grupo H del Mundial Sub-17 2025 esta noche en Aspire Zone (campo 7), Al Rayyan, viernes 7 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB. Garuda Muda perdió mal 0-4.

2. Más popular: comentarios de Bojan Hodak, Elkan Baggott encabeza la clasificación de la Premier League



Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

Noticias sobre los comentarios de Bojan Hodak después de Persib Bandung venció al Selangor FC 3-2 En el partido preliminar del Grupo G de la AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/2026, los lectores de VIVA Bola serán cazados a lo largo del viernes 7 de noviembre de 2025.