Los miembros del DPD les recuerdan que evalúen los edificios escolares para evitar que se derrumben

Semarang (ANTARA) – Muhdi, miembro del DPD RI, recordó al gobierno, especialmente a los gobiernos regionales, que hagan un inventario de los edificios escolares para evitar que se repitan los derrumbes de edificios.

«El gobierno realmente necesita evaluar qué escuelas necesitan ayuda inmediata», dijo el sábado al margen de la colocación de la primera piedra para la construcción de la escuela primaria islámica Supriyadi 2 en Semarang.

Planteó esto en respuesta a incidentes recientes de colapso de escuelas como SMKN 1 Gunung Putri, Bogor Regency y SMPN 1 Pasundan Bandung, Java Occidental.

«El gobierno debe tomar medidas inmediatas, especialmente ahora que las condiciones climáticas son cada vez más extremas, ed.. Sería demasiado caro si los niños se convirtieran en víctimas», afirmó.

Por lo tanto, dijo, se deben realizar esfuerzos para inventariar los edificios escolares, tanto públicos como privados, de inmediato.

Si hay escuelas cuyos edificios están en condiciones preocupantes y necesitan asistencia, dijo, el gobierno debería proporcionar asistencia inmediata.

«En este momento también hay ayuda en el programa de escuelas privadas. Lo que se necesita es ayuda inmediata», dijo el presidente de PGRI Java Central.

En cuanto a la construcción de la Escuela Primaria Islámica Supriyadi 2, que está bajo los auspicios de la Fundación de Educación Islámica Al-Falah, Muhdi, como presidente de la fundación, se ocupa del aspecto de seguridad.

Posteriormente, dijo, se levantará la cerca de zinc que cubre el sitio de construcción para que los estudiantes no puedan ingresar.

«Realmente estamos garantizando que la construcción de esta escuela también garantice el mantenimiento de la seguridad», dijo, acompañado por el director de SD Islam Supriyadi 2 y el comité escolar.

Más temprano, el lunes por la tarde (11 de septiembre), uno de los edificios en SMKN 1 Gunung Putri, Bogor Regency se derrumbó, hiriendo al menos a 44 estudiantes.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 3 p.m. WIB, tuvo lugar durante fuertes lluvias que se cree que fueron causadas por un árbol caído que golpeó el edificio de la escuela.

En otro lugar, también se produjo un colapso de un edificio en SMP Negeri 1 Pasundan, ciudad de Bandung, el lunes (11 de marzo) alrededor de las 11:00 WIB, hiriendo a seis estudiantes.

Se cree que el colapso de un salón de Clase VII D en la escuela se debe a la antigüedad del edificio, ya que el departamento correspondiente ya ha propuesto su revitalización.