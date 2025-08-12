La impactante confesión de Azizah Salsha había terminado para hacer un informe a Bareskrim

Yakarta, Viva – Nurul Azizah Rosiade Alias Azizah Salsha, hija del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI OTROS ROSIADE Al mismo tiempo, la esposa de la estrella del equipo nacional de Indonesia, Pratama Arhan, presentó oficialmente un caso de acusaciones de trampa que arrastraban su nombre al canal legal.

Azizah informó dos cuenta redes sociales para Bareskrim Polri. Informes registrados LP/B/387/VIII/2025/Spkt/Bareskrim Polri atrapado al propietario de la cuenta Tiktok @ibaratbradpittt y un buen canal de YouTube de Guyguy. Después de hacer un informe, reveló una sorprendente confesión.

«Si el problema es perdonado, seguramente lo he perdonado. Pero para este tiempo, solo quiero dar el efecto de gritar», dijo Azizah en Criminal Investigation, martes 12 de agosto de 2025.

Admitió que la acusación de trampa había golpeado su vida durante un año completo y continuó siendo retorcido redes sociales. «Debido a que ha sido un año como este, aún no se ha detenido. Así que tal vez esta vez continuaré el proceso legal», dijo.

Sin duda, continuó, las noticias inclinadas lo habían derribado. «Sí, triste, por supuesto, pero solo vive esta vida», dijo.

Su abogado, Anandya Dipo Pratama, consideró que los dos relatos habían difundido calumnias que no era necesariamente la verdad. Por lo tanto, se cree que pueden obtener un efecto disuasorio. Se sospecha que este caso viola el Artículo 45 párrafos (4) y (6) junto con el Artículo 27A de la Ley Número 1 de 2024 sobre las enmiendas de la segunda ley ITE y/o el artículo 310 del Código Penal y el Artículo 311 del Código Penal.

«Lo que se informa es que hay dos cuentas, la cuenta de Tiktok es @ibaratbradpittt, lo mismo que una de las cuentas de YouTube de Nice Guymo. Donde existe el nombre Muhammad Janna y otro Resbobb. Que ha hecho calumnias que no es necesariamente la verdad, que aquí debemos comprar un efecto disuasivo para que el público sea socializar a los medios, para ser WISER.

Para tener en cuenta, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Andre Rosiade, aseguró que su hija, Nurul Azizah Rosiade, informaría la cuenta de Tiktok, era como Bradprittt a la policía. Este paso legal se dio porque la cuenta supuestamente estaba difundiendo una seria calumnia contra Azizah, quien era la esposa del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan.

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde calumnias, de modo que la lección es. Más tarde, el abogado informará», dijo Andre en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Anteriormente informó, después del informe, la madre de la madre de Bigmo o Jannah con su hermano, Dimas Firdaus, Alias Resbob, se disculpó con Andre Rosiade.

«Pak Andre Rosiade, soy la madre y Daus de Jannah. Pido disculpas por los eventos que hicieron mis hijos», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok @suka.

La madre de Bigmo y Resbob también admitió que las acciones de sus hijos fueron puramente su culpa. Porque, como madre, no podía educar a su hijo para que hiciera un chirrido que arrinconara a Azizah Salsha.

«Eso es mi culpa, me disculpo al Sr. Andre Rosiade. Eso es todos mis errores, porque mis hijos carecen de la educación de una madre. Pido disculpas Azizah de MBA», dijo.