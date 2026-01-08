Packers DC Jeff Hafley ofrece un mensaje audaz antes del choque de playoffs de los Bears

Para el Empacadores de Green BayEl próximo enfrentamiento de comodines contra los Chicago Bears el 10 de enero es más que un simple juego de playoffs. Es el partido decisivo en una de las rivalidades más antiguas de la NFL.

En la semana 14, los Packers obtuvieron una victoria 28-21 en Lambeau Field. Sólo dos semanas después, los Bears le devolvieron el favor, ganando 22-16 en tiempo extra en el Soldier Field.

Ahora, los rivales se reencuentran, esta vez en la postemporada, con el juego de comodines programado para jugarse en el Soldier Field bajo condiciones de viento y nieve. Si eso no fuera suficiente desafío, los Packers también ingresan al enfrentamiento con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Aún así, al coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, no le falta confianza de cara al enfrentamiento decisivo. De hecho, hizo una predicción audaz sobre lo que sigue para Green Bay.

Jeff Hafley se está preparando para una carrera de playoffs con los Packers

Mientras hablaba con los periodistas el 7 de enero sobre el enfrentamiento de comodines, Hafley dejó pocas dudas sobre cómo cree que terminará el juego.

«No vamos a terminar, así que los veré la próxima semana», dijo Hafley, golpeando sus manos en el podio antes de alejarse.

Fue un sorprendente voto de confianza por parte del asistente de los Packers, especialmente considerando que Green Bay no ha ganado un juego desde la Semana 14, que, irónicamente, fue contra los Bears.

También hubo más peso detrás del comentario de Hafley. Una derrota ante Chicago le permitiría inmediatamente centrar su atención en el siguiente paso de su carrera, y se espera que Hafley sea candidato a NFL vacantes de entrenador en jefe.

Jeff Hafley comenta sobre sus aspiraciones como entrenador en jefe

Justo antes de pronunciar su enfática declaración, Hafley dejó en claro cuánto significa Green Bay para él.

«Sí, amo este grupo. Me encanta ser parte de los Green Bay Packers», dijo Hafley. “Nunca doy eso por sentado todos los días cuando conduzco y veo Lambeau Field, honestamente.

«Soy un tipo que comenzó como entrenador de fútbol de la División III y ascendió hasta convertirse en entrenador en jefe universitario. Y ahora soy parte de la organización más grande que existe, pudiendo convocar jugadas».

Hafley enfatizó que nunca da por sentado su papel y explicó por qué las especulaciones sobre su futuro no han afectado su enfoque.

«No creo que sea justo para nadie aquí, para nadie que sea parte de esto, que yo no dé todo lo que tengo por este juego», dijo Hafley.

Si bien permaneció completamente concentrado en la postemporada, Hafley no dudó en reconocer sus ambiciones a largo plazo.

«¿Me gustaría volver a ser entrenador en jefe algún día? Absolutamente, seguro», dijo.

Escuchar a Hafley hablar con tanta pasión sobre Green Bay probablemente sea agridulce para los fanáticos de los Packers. Ha sido una incorporación bienvenida desde que se unió al personal en 2024, pero muchos creyeron que incluso entonces no estaría en Green Bay por mucho tiempo.

Hasta ahora, no ha surgido ningún informe que indique que los equipos hayan solicitado entrevistas con Hafley. Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente, especialmente si la temporada de los Packers termina este fin de semana contra los Bears.