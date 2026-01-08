Se insta a los Cardenales a perseguir al ex entrenador de los Ravens, John Harbaugh

Con el Cardenales de Arizona‘ En marcha la búsqueda de entrenador, de repente un entrenador de alto perfil estuvo disponible. Después del Cuervos de Baltimore fueron eliminados al final de la temporada 2025 de la NFL, el equipo despidió al entrenador en jefe John Harbaugh.

El historial de Harbaugh habla por sí solo. En 18 años como entrenador de los Ravens, tiene un récord general de 193-124, incluidos playoffs, y un campeonato del Super Bowl XLVII. Sus 180 victorias en la temporada regular lo ubican en el puesto 13 en la historia de la NFL. Ha construido un contendiente a los playoffs con dos mariscales de campo diferentes, Joe Flacco (2008-18) y Lamar Jackson (2018-25).

Con ese historial, debería ser un producto de moda en el mercado de los entrenadores. Adam Schefter de ESPN informó que Harbaugh recibió llamadas de hasta siete equipos dentro de los 45 minutos posteriores a su despido.

Medios de Arizona piden que los cardenales apunten a John Harbaugh

En su segmento Bickley Blast para Bickley y MarrottaEn la transmisión del 7 de enero, el coanfitrión Dan Bickley pidió al propietario de los Cardinals que apuntara a Harbaugh en su búsqueda de entrenador.

«Si Michael Bidwill realmente quiere ganar, si realmente quiere refrescar su reputación, debería hacer una candidatura muy pública para John Harbaugh», dijo Bickley. «Porque aunque Harbaugh tendrá mejores opciones, en ciudades con mariscales de campo establecidos, una búsqueda muy pública de Harbaugh resonará en toda la NFL. Y también afirmará La declaración de Bidwill sobre el Lunes Negro que tiene muchas ganas de ganar.

«No estoy diciendo que sea Harbaugh o nada. Me encanta la idea de cazar furtivamente [defensive coordinator] Robert Saleh de la 49ers o [offensive coordinator] Mike LaFleur de la carneros. Y creo que los Cardinals pueden descubrir su propia versión de [Phoenix Suns head coach] Jordan Ott si saben dónde buscar y lo hacen con la suficiente atención”.

Cardenales de Arizona sobre Donnie Druin de SI también apoya la idea. Druin llama a Harbaugh el entrenador experimentado que el equipo necesita para superar el obstáculo después de que Jonathan Gannon mejorara la cultura en tres años. También cita su familiaridad con Halcones Marinos de Seattle El entrenador en jefe Mike Macdonald, quien se desempeñó como coordinador defensivo de los Ravens en 2022-23, es otra razón.

Probabilidad de que los Cardenales puedan conseguir a John Harbaugh

Conseguir a Harbaugh requeriría que los Cardinals hicieran una inversión significativa en su cuerpo técnico. El ex entrenador de los Ravens firmó una extensión de tres años en marzo que le pagó 17 millones de dólares anuales.

No está claro si el dueño del equipo, Michael Bidwill, estaría dispuesto a comprometer $17 millones o más por año con otro entrenador en jefe. El equipo ya está pagando a dos entrenadores en jefe, Kliff Kingsbury y Jonathan Gannon. A ambos entrenadores todavía les quedan dos años de contrato con Arizona. Ya están pagando 12,5 millones de dólares por dos entrenadores que han sido relevados de sus funciones.

Incluso si el dinero no es un impedimento, los Cardinals no son un destino atractivo. Tienen preguntas sobre el futuro de la posición de mariscal de campo y si Kyler Murray sigue siendo la respuesta. A los 63 años, Harbaugh probablemente sólo tenga una oportunidad más como entrenador en jefe. No le faltarán equipos que se alineen con ofertas de entrenador. Con dudas en la posición más importante del campo, es posible que busque ir a otra parte.

¿Dónde podría terminar John Harbaugh?

Nick Brinkerhoff de EE.UU. hoy predice que Harbaugh permanecerá en la AFC Norte y se dirigirá a la marrones de cleveland. El ex entrenador de los Ravens es natural de Toledo y jugó su fútbol universitario en Miami (Ohio). La misma predicción hace que los Cardinals contraten al coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, Klint Kubiak, quien es uno de los cinco primeros candidatos en la búsqueda del equipo.

colega de Brinkerhoff en EE.UU. hoyAyrton Ostly, listado los principales destinos para Harbaugh esta temporada baja. El Gigantes de Nueva York estaban en la parte superior de la lista, seguidos por los Atlanta Falcons y los Cardinals. Adam Schefter de ESPN informa que se espera que Harbaugh surja como el favorito para conseguir el puesto de los Giants.

Ralph Vacchiano de Fox Sports enumera nueve posibles pretendientes para el ex entrenador de los Ravens. Vacchiano informa que los seis equipos con una vacante de entrenador en jefe, incluidos los Cardinals, se han puesto en contacto con Harbaugh. También enumeró a los Miami Dolphins, Empacadores de Green BayPittsburgh Steelers y Carolina Panthers son equipos a seguir.