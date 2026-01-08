¡Amigable con la dieta! 10 mezclas de avena nocturna para el desayuno, bajas en calorías y que te mantienen lleno por más tiempo

VIVA – La avena nocturna es cada vez más popular como menú principal para quienes la desean. perder peso sin tener que saltarnos el desayuno. Sólo tienes que prepararlo por la noche, guardarlo toda la noche en el frigorífico y avena Listo para comer a la mañana siguiente con delicioso sabor y contenido nutricional equilibrado.

Lea también: Este influencer perdió con éxito 39 kg de peso y resulta que este es su menú de comida diario



La avena nocturna se considera eficaz para respaldar el programa. dieta porque es bajo en calorías, alto en fibra y rico en proteínas. Así tendrás mucha energía aunque solo comas pequeñas porciones.

Varias combinaciones efectivas de fruta y avena ayudan al cuerpo a mantenerse lleno por más tiempo y reducen el deseo de comer bocadillos en exceso por la mañana. No es de extrañar que muchos nutricionistas lo recomienden como un menú práctico para llevar un estilo de vida saludable.

Lea también: Este hombre perdió 27 kg en 3 meses solo usando ChatGPT Aquí está la guía



El menú está compuesto por una variedad de mezclas de avena nocturna que van desde sabores de frutas frescas hasta variedades inspiradas en postres. desayuno saludable no ser aburrido. Puedes adaptarte a tu gusto sin comprometer tus objetivos de pérdida de peso.

Citado de Comer bien El jueves 8 de enero de 2026, aquí hay recomendaciones para una mezcla de avena nocturna que es adecuada para consumir por la noche para respaldar una dieta saludable.

Lea también: Conociendo la dieta india, un patrón de alimentación equilibrado que te hace perder peso de forma natural





Ilustración de gachas de trigo/avena/desayuno.

1. Arándanos y Naranjas

La combinación de arándano agrio fresco y cítricos brinda una sensación ligera pero refrescante. El alto contenido de fibra ayuda a facilitar la digestión y te mantiene lleno por más tiempo.

2. Canela y Pera

El ligero sabor de la pera con canela aporta un sabor cálido y reconfortante. Esta mezcla es adecuada para aquellos que desean un desayuno práctico porque tiende a ser un alimento reconfortante y sigue siendo apto para la dieta.

3. Limón y Semillas de Amapola

El sabor agrio y fresco del limón combinado con las semillas de amapola hace que la avena de la noche a la mañana tenga un sabor ligero y no desagradable. Esta variante es apta para los amantes del sabor fresco por la mañana. También puedes agregar un poco de jarabe de arce para agregar dulzura y equilibrar el sabor.

4. arándano

Los arándanos son una fruta rica en antioxidantes y fibra por lo que son buenos para el metabolismo. La mezcla de avena y arándanos aporta un sabor dulce natural sin añadir exceso de azúcar. Este desayuno, al igual que la tarta de arándanos, quedará más delicioso si se consume frío.