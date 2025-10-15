Se espera que los Patriots agreguen en esta posición antes de la fecha límite

El resurgimiento Patriotas de Nueva Inglaterra se encuentran en una posición para agregar antes de la fecha límite de cambios de la NFL, y hay una posición que tiene mucho sentido.

El equipo de Mike Vrabel está adelantado a lo previsto, con marca de 4-2 al comienzo de la temporada y encabezando la AFC Este. Con el calendario restante más fácil, Nueva Inglaterra está preparada para llegar a los playoffs y podría ser un comprador antes del partido del 4 de noviembre. NFL fecha límite comercial.

Jeremy Fowler de ESPN compartió información sobre toda la liga sobre los Patriots con rivales esperando Nueva Inglaterra se dirigirá a su sala de corredores antes de la fecha límite.

“Los ejecutivos del equipo también han catalogado a los Patriots entre los equipos que podrían buscar agregar un corredor en las próximas semanas”, escribió en su artículo semanal coautor de ESPN.com con su colega Dan Graziano.

Los Patriots tienen una necesidad obvia de actualizar la fecha límite de cambios de la NFL

El potencial deseo de los Patriots de reforzar la zaga de corredores no es una sorpresa. Nueva Inglaterra recibió su primer golpe brutal de la temporada en la Semana 5 cuando perdió al veterano corredor y regresador de patadas Antonio Gibson para la temporada con un ligamento cruzado anterior desgarrado.

en el Tabla de profundidad de los patriotastodavía tienen Ramondre Stevenson y novato TreVeyon Henderson en el redil, pero cada jugador tiene sus propios defectos. Stevenson la torpeza sigue siendo un problemay Henderson, a pesar de los rumores de pretemporada como selección de segunda ronda procedente de Ohio State, claramente no se ha ganado la confianza de Vrabel y del coordinador ofensivo Josh McDaniels.

El Juego terrestre de los patriotas ha sido pésimo independientemente de quién esté en el campo. ellos son 29 en yardas por acarreo durante seis semanas, y aunque no he hecho un buen trabajo bloqueando carreras, pero los problemas van más allá eso.

«Entre los 55 corredores calificados en la clasificación de Pro Football Focus, Stevenson ocupa el puesto 54 y el novato TreVeyon Henderson ocupa el puesto 55. Se ubican en el puesto 38 y 43 en yardas después de contacto por acarreo», escribió Chad Graff de The Athletic.

«Eso es especialmente preocupante dadas las grandes esperanzas que existían para cada uno. Stevenson es un corredor veterano y probado (a pesar de sus problemas con los balones sueltos) que no debería ubicarse cerca de los peores de la liga. Y Henderson fue elegido en la segunda ronda debido a su habilidad para grandes jugadas y lo preparado que parecía para la NFL».

Los Patriots tienen opciones si cambian por corredores

La buena noticia para los Patriots es que no faltan corredores potencialmente disponibles. si el Chorros Si Breece Hall está disponible y estamos abiertos a traspasarlo a un rival divisional, sería un candidato obvio. Objetivo comercial de los Patriots opción.

Graziano y Fowler enumeraron algunos corredores que creen que podrían estar disponibles, y Hall encabezó la lista para ambos. marrones El corredor Jerome Ford también fue señalado como el hombre extraño para un equipo de Cleveland que era joven en la posición. También figuraban en la lista Jaylen Wright de Miami, el Gigantes‘Devin Singletary y Keaton Mitchell de Baltimore.

No se espera que los Patriots estén solos en la búsqueda de incorporaciones en el backfield, es difícil. Graziano y Fowler enumeraron otros equipos en el mercado de backs, y la mala noticia para los Patriots es que todos son enemigos potenciales de los playoffs de la AFC: los Chiefs, tejanos y cargadores.