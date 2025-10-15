¡Cientos de millones desesperados! Comité trío Ardit, Yono y Bene Stop Opening SATE SATE MONEY

Jacarta – El mundo del cine indonesio vuelve a presentar un espectáculo único que combina risa y terror. Película La última comedia de terror se titula Pesugihan Sate Gagak está listo para aparecer en los cines de toda Indonesia a partir del 13 de noviembre de 2025.

Esta película inmediatamente pisa el acelerador y presenta la historia de tres amigos que están decididos a tomar un atajo hacia la riqueza. Abrieron un puesto de satay, pero no para compradores corrientes, sino para clientes de otro mundo. Por supuesto, lo más destacado es el ritual pesugihan que realizan. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Los actores y cómicos Ardit Erwandha, Yono Bakrie y Benidictus Siregar interpretan al trío central de esta historia. Ardit fue elegido como Anto, un empleado de Warteg que vive con dificultad.

Un problema urgente surge cuando Anto debe casarse inmediatamente con su novia, Andini, interpretada por Yoriko Angeline. Lo presionaron para que cumpliera una dote de 150 millones de euros en sólo un mes.

Sintiéndose desesperado, Anto pidió ayuda a dos de sus amigos más cercanos. Están Dimas (Yono Bakrie), un creador de contenidos de terror que nunca tiene éxito, e Indra (Benidictus Siregar), que está endeudada por un préstamo online (pinjol).

Aparece una solución inesperada cuando encuentran un antiguo libro de hechizos dejado por el abuelo de Indra. A partir de ese libro, descubrieron un ritual pesugihan que utiliza el cuervo satay para traer abundante riqueza.

Inicialmente sólo por diversión, ¡el ritual resultó realmente funcionar! Su puesto de satay crow es realmente visitado por clientes mágicos que están dispuestos a pagar mucho dinero por cada brocheta de satay. En un instante, sus vidas cambiaron por completo. La deuda se salda, la vida se vuelve lujosa y Anto recupera la confianza para proponerle matrimonio a Andini.

Desafortunadamente, el éxito que lograron no duró mucho. Las criaturas mágicas que eran sus clientes leales en realidad comenzaron a actuar con avidez. Llegaron fuera del horario especificado y cobraron satay sin parar.

El campo de dinero que encontraron rápidamente se convirtió en una terrible trampa.

Ahora, los tres amigos deben enfrentarse a una decisión difícil: si deben seguir atendiendo a clientes de otro mundo poniendo en riesgo sus vidas, o detener el ritual y afrontar las amargas consecuencias del atajo que han elegido.