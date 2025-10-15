La Armada de la India organiza el quinto ejercicio ‘Samudra Shakti’ con Indonesia



El Armada india acogerá la quinta edición del ejercicio marítimo bilateral indo-indonesio «Samudra Shakti – 2025» del 14 al 17 de octubre en Visakhapatnam, según informó el miércoles un comunicado oficial.

El ejercicio es parte de los esfuerzos para impulsar la cooperación naval y la interoperabilidad entre la India e Indonesia, dos naciones marítimas clave en la región del Indo-Pacífico.

El comunicado dice que los barcos participantes incluyen el INS Kavaratti de la Armada de la India, un Corvette de guerra antisubmarina (ASW), y el KRI John Lie de la Armada de Indonesia, un Corvette equipado con un helicóptero.

KRI John Lie fue recibido calurosamente por el Este Naval Comando (ENC) a su llegada a Visakhapatnam.

El ejercicio se divide en dos fases: fase portuaria y fase marítima.

Durante la fase portuaria, ambas armadas participan en visitas entre puentes, sesiones conjuntas de yoga, partidos deportivos amistosos e intercambios de expertos sobre temas profesionales. Estas actividades tienen como objetivo construir amistad y profundizar el entendimiento profesional entre ambos. marinasdecía el comunicado.

Dijo además que en la próxima fase marítima, las armadas llevarán a cabo una serie de operaciones marítimas para impulsar la coordinación táctica, incluidas operaciones con helicópteros, simulacros de defensa aérea, ejercicios de disparo de armas y visitas a bordo de búsqueda e incautación (operaciones VBSS).

Estos complejos ejercicios ayudarán a ambas armadas a trabajar mejor juntas en situaciones marítimas del mundo real.



