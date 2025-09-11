Se espera que el proyecto de ley de agarre de los activos no sea un arma de criminalización política

Yakarta, Viva -Shorado de verificación del plan legal (Factura) Agarro de activos Volver para robar la atención del público. Cámara de Representantes (RPD) se dice que está revisando o agregando inmediatamente un borrador del proyecto de ley de agarre de activos que se ha preparado gobierno.

Los expertos legales y profesor de la Universidad Islámica del Sultán Agug (Unissula), Henry Indraguna evaluó que el proyecto de ley de privación de activos es un arma legal importante para combatir la corrupción, lavado de dinero, a otros crímenes extraordinarios.

«Esperemos que acelere el proceso de ratificación del proyecto de ley sobre los activos de los miembros del Parlamento», dijo, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Henry recordó que había tres cosas cruciales que tuvieron que mantenerse para que este proyecto de ley en realidad no causara nuevos problemas. El primero que enfatizó, la privación de activos no debe usarse como herramientas políticas para derribar a los oponentes.

«La privación de activos debe ser una forma de justicia y erradicar la corrupción, no una herramienta criminalización para empobrar oponentes políticos. La ley debe ser confirmada manteniendo justicia sustantiva y protegiendo a la familia y las partes inocentes «, dijo.

Según él, hay dos principios importantes que deben mantenerse, primero el debido proceso de la ley (cada activo solo puede ser incautado a través de una decisión judicial), así como una prueba inversa proporcional. El estado sigue obligado a presentar evidencia preliminar antes de solicitar una aclaración del origen de la propiedad.

Henry recordó que la familia legítima o un tercero no debería ser una víctima. «El estado está obligado a probar las relaciones de causalidad entre los activos que se incautarán y los delitos penales. En el caso de las dudas sobre el origen de los activos, la carga de la prueba es proporcional al estado y al propietario del activo, al priorizar el principio de la justicia», dijo.

De hecho, continuó, un tercero que podría probar la propiedad legal tiene derecho a exigir la restauración de los derechos a través de los canales civiles. El proyecto de ley de agarre de activos, continuó Henry, realmente debe ser un instrumento para erradicar la corrupción, no un arma de criminalización.

«La privación de los activos debe ser un camino hacia la justicia y erradicar la corrupción, no un medio de criminalización a los oponentes políticos empobrecidos. La ley debe ser mantenida al defender la justicia sustantiva y proteger a la familia e partes inocentes», dijo.