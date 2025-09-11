Reba McEntire, Bill Lawrence, Ynon Kreiz: Paley Honors Gala destinatario

Superestrella de música country y actriz Reba McEntire («Happy’s Place»), productor ejecutivo de televisión Bill Lawrence («Scrubs», «encogido») y Mattel Presidente/CEO Ynon irradiar han sido seleccionados para ser honrado en el Centro paley para la gala de otoño de Honores Paley de 2025 de Media.

El Paley Center anunció a los tres receptores de su premio superior, The Paley Honors Award, durante una ceremonia el lunes 10 de noviembre en el Hotel Beverly Hilton.

Las ganancias del evento apoyan los programas educativos del Centro Paley y la preservación de los materiales de los medios que se encuentran en los Archivos Paley.

«Nos sentimos honrados de presentar a cada uno de estos homenajeados distinguidos con nuestro mayor reconocimiento, el Premio de Honores Paley», dijo el presidente/CEO del Centro Paley, Maureen J. Reidy, en un comunicado. “Ynon Kreiz’s innovative vision, expertise, and business savvy have steered Mattel into an undisputed global media and entertainment powerhouse. For over twenty-five years, Bill Lawrence has entertained audiences around the world with his witty, iconic, and unforgettable characters from beloved series including Scrubs, Ted Lasso, and Shrinking, among others. From concert arenas to Broadway stages to television screens, Reba McEntire’s La voz extraordinaria, el talento excepcional y la personalidad entrañable han cautivado legiones de fanáticos en todo el mundo «.

Al seleccionar McEntire, Lawrence y Kreiz, el Centro Paley notó varios logros. En el caso de McEntire, «un miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Hollywood Bowl, ha ganado más de cincuenta premios, incluidos los honores de los ACM, CMA, los Premios Grammy, los Premios de Música Americana, los Premios People’s Choice y los premios GMA Dove.

McEntire dijo: «Desde que era una niña que miraba a Annie Oakley en nuestra televisión en blanco y negro en Oklahoma, me cautivó la magia de los medios y el entretenimiento. En aquel entonces, nunca podría haber imaginado viéndome en esa pantalla. Estoy agradecido por todas las oportunidades que he tenido, y significa mucho para mí recibir este honor del Centro Paley».

En el caso de Lawrence, el Centro Paley notó su amplia gama de créditos, incluidos «encogiéndose», «Ted Lasso», «Scrubs», «Cougar Town», «Bad Monkey», «Spin City», «Clone High», «Cavalier de whisky», «Increactable» y más. El siguiente es su comedia sin título HBO protagonizada por Steve Carell y Bad Monkey protagonizada por Vince Vaughn, también para Apple TV. Recientemente recibió el Premio Sargent de Herbs Sargent del Gremio de Escritores de América East por Excelencia en la Comedia en los 77 ° Premios WGA anuales.

«Quiero agradecer al Centro Paley por este honor», dijo Lawrence. «Como narrador, estoy agradecido por su compromiso de salvaguardar y celebrar el impacto cultural de los medios de comunicación. Como fanático de la televisión de toda la vida, es emocionante ser incluso una pequeña parte de su legado».

En cuanto a Kreiz, bajo su líder, Mattel ha estado aumentando sus ofertas de entretenimiento en cine, televisión, productos de consumo, juegos digitales, eventos y experiencias en vivo, publicación y música. La primera película de la compañía, «Barbie», consiguió la taquilla global más grande en 2023 y se convirtió en la 14ª película más taquillera de la industria de todos los tiempos.

«El compromiso de 50 años del Centro Paley para preservar la rica historia de los medios, al tiempo que fomenta el diálogo sobre su impacto en la cultura, es invaluable. Es un privilegio apoyar a la organización y ser reconocido entre tales homenajeados exitosos, pasados ​​y presentes, que reflejan la influencia perdurable de los medios y el entretenimiento en nuestro mundo», dijo Kreiz.