Man United dijo que tenía que completar el Liverpool Transfer Kaack por £ 35 millones de estrellas que acordaron mudarse

El capitán y defensor de Crystal Palace, Marc Guehi, estuvo cerca del campeón de la Premier League, Liverpool, el día de la fecha límite de la transferencia a un cable de último minuto se derrumbó el acuerdo

Marc Guehi esperaba mudarse a Liverpool el día de la fecha límite de transferencia (Imagen: Eddie Keogh/Getty Images)

El ex delantero del Manchester United Louis Saha sugirió que su antiguo club podría dar un paso para el capitán de Crystal Palace, Marc Guehi, después del colapso de su transferencia a Liverpool.

El acuerdo para que Guehi se convirtiera en miembro de los Rojos cayó durante el día de la transferencia de la fecha límite en el último minuto, a pesar de que estaba listo para convertirse en su undécima firma del verano.

Saha cree que los Demonios Rojos pueden beneficiar esta situación y superar a sus archirrivales cerrando un acuerdo con el centro de la espalda en Inglaterra. Manchester City también está vinculado. El ex alero de Fulham cree que a Guehi le gustaría convertirse en miembro de United, donde el club muestra interés en el pasado.

Guehi ya había acordado las condiciones personales con Liverpool y completó una médica, con su transferencia de £ 35 millones aparentemente un distribuidor anterior. Sin embargo, está claro que el gerente del palacio, Oliver Glasner, amenazó con renunciar si se le permitía a su capitán irse, de modo que el propietario del palacio Steve Parish forzó la transferencia a detener.

Con Guehi en el último año de su contrato en Palace, el club tendrá que venderlo en enero o perderlo gratis en el verano. Se ha informado que el jugador no está interesado en renovar su contrato.

Mientras tanto, el gerente del United, Ruben Amorim, quiere hacer su preferencia de formación 3-4-3 en Old Trafford, después de un comienzo decepcionante de la nueva temporada. Saha cree que Guehi, que tiene experiencia jugando en un trasero tres para el palacio, podría ser una adición crucial a Amorim si intenta revertir el fortuinen de United.

Louis Saha cree que United Marc Guehi podría aterrizar (Imagen: SportsFile para Web Summit a través de Getty Images)

«Marc Guehi es muy fuerte, muy sólido, muy confiable, rápido y un buen líder. Hay mucha calidad en ese niño. Creo que es el tipo de jugador que realmente puede ayudar a la temporada de Manchester United», dijo el francés a FlashScore.

«Definitivamente es una oportunidad para secuestrar esto y evitar que el Liverpool se fortalezca. Sería un movimiento inteligente. No creo que rechace United si la oferta entra correctamente. Solo quedará seis meses por este contrato; definitivamente hay una posibilidad allí».

Guehi estaba tan frustrado que su cambio a los campeones de la Premier League no floreció. Ahora se ha especulado que Palace cargará a Guehi en enero, porque están tratando de obtener algunos ingresos para su jugador estrella después de haber perdido el Liverpool de £ 35 millones.

Se esperaba que el Liverpool regresara a principios de 2026 con una nueva oferta, pero ahora se sugiere que esperarán pacientemente, porque los Rojos están convencidos de que Guehi está comprometido a hacer el cambio a Merseyside.

Marc Guehi parece haber llevado el drama de transferencia detrás de él (Imagen: Getty)

Anfield-Outfit se está preparando para la vida sin el centro de Ibrahima Konate, quien ve su acuerdo expirado el próximo verano, mientras que se espera que el defensor experimentado Joe Gómez se vaya después de que casi salió del club este año.

Sin embargo, a Guehi también se le permite discutir discusiones con clubes extranjeros con respecto a un esquema de precontratos a partir de principios del próximo año. A pesar de la sorpresa de su transferencia que se cae, Guehi parece haber pasado rápidamente el drama y regresó a la alineación de Inglaterra cuando los tres Leones alcanzaron 5-0 el martes.

Marcó el cuarto gol en Belgrado y ayudó al equipo de Thomas Tuchel a dar un paso importante en la dirección de la Copa Mundial del próximo verano. Cuando ITV preguntó cómo había lidiado los últimos ocho días desde que su transferencia se vino abajo, Guehi parecía sorprendentemente positivo.

«Fue genial», dijo. «Siempre es fácil llegar aquí, un grupo tan bueno de jugadores, un buen grupo de miembros del personal. Todos trabajamos en un objetivo».