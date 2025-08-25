Se enfatiza la distribución de Kur al sector productivo para poder impulsar la creación de empleo

Yakarta, Viva – Ministerio de Micro Small and Medium Enterprises (UKM) Registrar la distribución del crédito comercial de las personas (Dónde) En el semestre I-2025, el 60 por ciento se distribuyó al sector productivo. Incluye agricultura, pesca, industrias de procesamiento y otros sectores productivos.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VII, Gandung Pardiman, evaluó que el logro estaba en línea con el objetivo del gobierno para fortalecer la base economía Las personas a través del financiamiento están orientadas hacia el aumento de la capacidad de producción.

«La distribución de Kur más dominante al sector productivo fomentará la creación de nuevos empleos, aumentará el valor agregado de los productos MIPYME, y fortalecerá la resiliencia económica nacional», dijo Gandung a partir de su declaración, lunes 25 de agosto de 2025.

El Ministerio de Datos de UMKM señaló que a partir de mayo de 2025 el número de MIPYME en Indonesia alcanzó 66 millones de unidades, en comparación con alrededor de 64.2 millones de unidades a fines de 2024. MISMES mismas contribuyó con el 61 por ciento del PIB nacional, con un dominio del 99 por ciento de las unidades de negocios totales y el 97 por ciento de la fuerza laboral.

El legislador del Distrito Electoral de Yogyakarta enfatizó que la consistencia del gobierno que canalizó a Kur al sector de la producción fue el paso correcto para hacer de las MSME un conductor económico local y apoyar a la economía nacional.

Distribución del crédito comercial de las personas (Kur) por Bri. (ilustración)

«Este paso del Ministerio de UKM muestra la gravedad del gobierno para hacer de las MIPYME como la columna vertebral de la economía. MIPYMES no solo debe dirigirse al consumo, sino que debe ser una motocicleta que impulse la producción y competitividad de la nación», dijo.

Además, Gandung alienta al ministerio a fortalecer la supervisión de la distribución de Kur a través de los bancos de Himbara al continuar priorizando la viabilidad del negocio como un punto importante en la evaluación.

«Además de la supervisión, el aumento de la educación financiera para los actores de MIPYME también es muy importante. El acceso al financiamiento debe ampliarse a áreas remotas para que esta política de Kur se sienta igualmente, de manera justa e inclusiva», concluyó Gandung.