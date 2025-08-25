La transformación ‘Smashing Machine’ de Dwayne Johnson tomó cuatro horas

Dwayne Johnson recientemente contado Feria de Vanidad que pasó «tres o cuatro horas» en la silla de maquillaje cada mañana durante la filmación de «La máquina de aplastamiento«,» El drama deportivo de Benny Safdie que proyecta a Johnson como el dos veces campeón de peso pesado de UFC Mike Kerr. Es un raro eje dramático para Johnson, quien admitió que sintió un nivel de nervios sin precedentes al entrar en producción.

«Fue muy real. No había experimentado eso en mucho, mucho, mucho tiempo, donde estaba realmente asustado y pensando:» No sé si puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? «, Dijo Johnson. «Me di cuenta de que tal vez estas oportunidades no se me ocurrían porque estaba demasiado asustada para explorar estas cosas … Tenía tanta hambre de la oportunidad de hacer algo crudo y arenoso y me abre de repente.

La película rastrea los triunfos profesionales de Kerr y las luchas personales, incluidas sus batallas de abuso de sustancias y su tumultuosa relación con su esposa Dawn (Emily Blunt). Johnson y Blunt son amigos cercanos después de protagonizar «Jungle Cruise» juntos, lo que ayudó a Johnson a inclinarse en su lado vulnerable en la cámara.

«DJ ha sido encasillado a la imagen del gran héroe que tiene todas las respuestas y él va a arreglar todo y es invencible», dijo Blunt a Feria de Vanidad. «Creo que hasta este momento, tal vez pensó que ese era el único carril en el que la gente quería verlo».

«Simplemente me senté frente a ese espejo durante tres o cuatro horas y lo vi que todo cambió. Hubo alrededor de 13 o 14 prótesis diferentes. Sutil, pero creo que es muy impactante», dijo Johnson sobre su transformación. «Cuando pude ponerme, era Mark Kerr y lo sentí, desde cómo caminó hasta cómo habló y cómo miró la vida … si Emily y yo no éramos mejores amigos, no sé si podríamos haber ido a los lugares a los que fuimos. Esa cercanía creó la confianza, que luego permitió la vulnerabilidad, lo que luego permitió que nosotros fuera a ningún lado».

Blunt llamó a la transformación de Johnson una «inmersión sin esfuerzo» en Kerr, «como una desaparición completa, espeluznante. Desde el primer día, él estaba en otro lugar».

«Él ha absorbido y dado testimonio de gran parte de lo que Mark ha experimentado que era algo tan hermoso ver a esta persona dejar de ser una imagen, de tener que ser la roca y descifrarse por la mitad para este papel», agregó Blunt.

Johnson concluyó: «Tienes que estar dispuesto a aprovechar todas las cosas por las que has pasado, y esto era algo que no había explorado en la cámara o de lo contrario. No soy una persona de una gran terapia, aunque soy un defensor de lo que sea que necesitas. Lo encontré tan aterrador, pero también, tan nuesoso y liberado. Lo abre».

«The Smashing Machine» World se estrena en competencia en el Festival de Cine de Venecia antes de abrir en los cines el 3 de octubre desde A24.