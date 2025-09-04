Se dice que la actitud de Prabowo sobre la acción decisiva de las acciones anarquistas es apoyada para proteger a las personas

Yakarta, Viva – Se brinda un apoyo total a las actitudes firme Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en la acción anarquista Y el caos que se infiltró en las recientes manifestaciones.

El vicepresidente de la DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera), Henry Indraguna enfatizó que el estado debe estar presente para proteger a las personas de acciones que perjudican a muchas partes, incluida la destrucción de las instalaciones públicas a los saqueos.

«El estado debe estar presente para proteger a las personas de las acciones anarquistas, la estabilización del estado, daño O quemar instalaciones públicas hasta que haya bajas «, dijo Henry en su declaración escrita, jueves 4 de septiembre de 2025.

Experto legal Henry Indraguna

Henry le pidió a la policía y al TNI que no dude en tomar medidas firmes en el campo. Según él, las acciones anarquistas, incluido el saqueo de casas privadas y agencias públicas, son claramente una violación de la ley que no puede ser tolerada.

«La policía y los oficiales de TNI deben tomar medidas estrictas contra todas las formas de destrucción de instalaciones públicas y saqueos de acuerdo con la ley aplicable», dijo.

También invitó a la comunidad a mantener la unidad y expresar sus aspiraciones sin dañar y dañar a otros.

«Mantengamos la unidad nacional indonesia y transmitamos las aspiraciones de la paz, sin dañar, sin violencia, sin saquear, sin disturbios, sin acciones que dañan las instalaciones públicas», dijo.