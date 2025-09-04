La Corte Suprema aborda la preocupación por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra, el aviso emitido







Teniendo en cuenta la situación alarmante en la región norte de la India, la Corte Suprema de la India ha expresado una grave preocupación por las inundaciones el martes. Mientras toma el conocimiento de las inundaciones en Himachal PradeshUttarakhand, Jammu y Cachemira y Punjab, el Tribunal de Apex observó que hay una tala ilegal de árboles en las colinas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, un banco del Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) BR Gavai y el juez K Vinod Chandran dijeron que «era un asunto serio», mientras se refería a videos de grandes números de troncos de madera arrastrados por las colinas por las inundaciones en Himachal Pradesh.

El banco de la Corte Suprema también emitió avisos al Centro a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Jal Shakti, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, NHAI y los estados de Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand y Jammu y Cachemira en vista de las inundaciones flashes que han destruido la infraestructura y también han causado la pérdida de la vida.

Mientras que el Tribunal de Apex ahora ha publicado el asunto para una audiencia después de dos semanas, la condición a través de Jammu Cachemira, Punjab, UttarakhandY ahora Delhi todavía se ve crítico.

CJI Gavai, mientras afirmaba sobre el asunto, dijo que: «Hemos visto deslizamientos de tierra e inundaciones sin precedentes en Uttarakhand, Himachal Pradesh y Punjab. De los informes de los medios, también se observa que durante la inundación, una gran cantidad de troncos de madera fluía.

El banco decía además que «estamos viendo las fotos de Punjab; todos los campos y pueblos son erradicados. El desarrollo debe ser equilibrado».

El Tribunal de Apex también solicitó el Procurador General Tushar Mehta Para tomar nota del problema, y ​​agregó que parece un «grave problema», refiriéndose al hecho de que las autoridades gubernamentales deben tomar medidas adecuadas para mejorar las condiciones.

El banco enfatizó que «SG, por favor, tome nota de esto. Aparece como un problema grave. Se vio que una gran cantidad de troncos de madera cayeron, y muestra la tala ilegal de árboles», según ANI.

En respuesta al Tribunal SupremoDeclaración de la declaración, el Procurador General respondió que hablará con el Secretario del Ministerio de Medio Ambiente y los Secretarios Principales sobre el tema.

El abogado general Tushar Mehta dijo: «Hemos interferido tanto con la naturaleza que ahora la naturaleza está retribuyendo ahora», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

