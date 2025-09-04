PSN Giant Sea Wall Investment se ofrece a China a Europa

Yakarta, Viva – El gobierno ofrece oportunidades de inversión para un proyecto gigante de terraplén o Pared de mar gigante a varios países. Más tarde, este proyecto se ofrece con un esquema de cooperación gubernamental y de entidad comercial (PPP).

Ministro coordinador de asuntos económicos Aerlangga Dijo Hartarto, este proyecto se convirtió en uno de los programas estratégicos nacionales (PSN) El gobierno de Prabowo para proteger la zona costera de la amenaza de las inundaciones de las mareas y el impacto del cambio climático.

«Entonces, la pared gigante del mar es un gran programa del presidente, un programa superior, un programa de pilar que se espera que salve a la comunidad en la costa de los cambios climáticos, cambio climático,«Dijo Airlangga después de asistir a una discusión conjunta Mujer Indonesia en Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Airlangga explicó que se ofrecerían una serie de fase del desarrollo de la pared del mar gigante para la cooperación de financiación con los países asociados. «Estas fases ciertamente se ofrecerán a varios países, incluidos China. También se ofrecen otros países, como Corea (Corea del Sur), Japón, países europeos», explicó.

Proyecto Giant Sea Wall Yakarta.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo asistió a la invitación especial del presidente chino Xi Jinping en Beijing en el 80 aniversario del día de la victoria, miércoles (3/9). Durante la reunión, los dos jefes de estado habían discutido las oportunidades para la cooperación estratégica de la infraestructura, incluido el Proyecto Giant Sea Wall.

Se estima que el proyecto Giant Sea Wall cuesta alrededor de 80 mil millones de dólares estadounidenses, o alrededor de Quadades Rp1.31 (tipo de cambio: RP16,430 por dólar estadounidense). Además, el lunes (8/25), Prabowo había anunciado la formación de la Agencia de la Autoridad de Gestión de Pantura para diseñar, construir y administrar el proyecto de terraplén del mar de Java Norte.