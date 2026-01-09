Hay un juego gratuito de mundo abierto que está listo para desafiar a Pokémon

Jacarta – Industria juego se destaca por su presencia aniimoun juego de rol de acción mundo open free que lanzó recientemente su último avance.

Este juego se está preparando como competidor de famosas franquicias de coleccionistas de criaturas como Pokémon, y se lanzará en 2026 en varias plataformas importantes, incluidas PC, consolas, iOS y Android.

El concepto y la atracción de Aniimo

Aniimo fue desarrollado por Pawprint Studio, un estudio surcoreano, y publicado bajo el sello Kingsglory de FunPlus. Este juego ofrece una amplia experiencia de aventuras, combinando elementos de captura, cría y lucha con criaturas mágicas llamadas Aniimo, en un mundo abierto llamado Idyll.

Una de las cosas que diferencia a Aniimo de juegos similares es el sistema de batalla en tiempo real (no por turnos), tanto en modo PvE como PvP. Jugador Puedes explorar un mundo grande, enfrentarte a acertijos antiguos y luchar contra otros jugadores en batallas de rápido movimiento.

Nuevo tráiler revela mundo y criaturas

El último tráiler muestra el mundo de Aniimo con gráficos realistas, pero aún mantiene una sensación adorable por las criaturas. Aniimo viene en varias formas, desde perros, ovejas, nutrias, pequeños dragones, hámsteres y cangrejos, cada uno con un interesante diseño único.

Los entornos en Idyll son muy diversos, incluidos pastizales, montañas nevadas, playas y densos bosques. Cada área está diseñada para que varios Aniimo puedan vivir según su hábitat, haciendo que la exploración del mundo sea más animada y realista.

El tráiler también muestra que las criaturas del juego evolucionan en tres etapas y tienen tipos como Agua, Fuego y Planta, similares a las mecánicas de tipo elemental en otras franquicias, agregando estrategia al combate y recolección.

Una de las características únicas de Aniimo es la mecánica de «Twining», que permite a los jugadores conectarse con su Aniimo y desbloquear habilidades especiales, como la capacidad de volar, nadar o correr más rápido. Esta característica añade una nueva dimensión a la exploración mundial y la estrategia de combate.

Exploración mundial e interacción del jugador

El mundo de Idyll no es sólo un campo de batalla. Los jugadores pueden explorar una variedad de ubicaciones, incluidas estructuras artificiales, áreas para acampar y zonas naturales, lo que permite una interacción profunda entre Pathfinder (jugador) y su Aniimo.