Se decidió que MKD había violado el Código de Ética, Ahmad Sahroni lo aceptó y lo convirtió en una valiosa lección.

Jacarta – Miembro RPD RI está deshabilitada Ahmad Sahroni afirmó que aceptó la decisión del Consejo del Consejo Honorario (MKD) La RPD RI ha ampliado su período de inactividad y utilizará este castigo como una valiosa lección.

Lea también: MKD: Ahmad Sahroni violó el código de ética debido a declaraciones imprudentes



Mientras tanto, Sahroni fue declarado en violación código de ética por el MKD, por lo que fue condenado a cumplir un período de inactividad de seis meses, desde que fue desactivado por el Partido NasDem (DPP).

«La decisión fue tomada por el MKD y la acepto con gracia. Aprendí lecciones de lo sucedido», dijo Sahroni el miércoles en Yakarta.

Lea también: MKD decide que Eko Patrio violó el código de ética por la parodia de Sound Horeg





Ahmad Sahroni y Uya Kuya asistieron a la sesión del MKD de la RPD Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria

Se aseguró de que en el futuro aprendería a ser aún mejor en el desempeño de sus funciones.

Lea también: MKD: Adies Kadir no violó el código de ética porque cometió un error durante la entrevista y se ha aclarado



También se compromete a seguir mejorando y fortaleciendo su integridad como representante del pueblo, así como a utilizarla como lección en el desempeño del mandato público en el futuro.

Anteriormente, el Tribunal Honorario del Consejo de la RPD de RI (MKD) decidió que el acusado en un caso de presunta violación del código de ética del miembro discapacitado de la RPD de RI, Ahmad Sahroni, violó el código de ética porque hizo declaraciones imprudentes.

El vicepresidente del MKD de la RPD, Imron Amin, dijo que Sahroni debe responder a las críticas del público utilizando frases apropiadas y sabias, evitando palabras inapropiadas.

«Hemos prestado mucha atención a la declaración de los cinco acusados, Ahmad Sahroni, que ha sido cuestionada por los demandantes judiciales que piensan que esta declaración no es prudente», dijo Imron al leer la decisión del MKD en el complejo parlamentario de Yakarta, el miércoles.

Además de Sahroni, también se declaró que Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y Nafa Urbach habían violado el código de ética. Mientras tanto, Eko Patrio fue condenado a cumplir un período de inactividad de cuatro meses, mientras que Nafa Urbach fue condenada a tres meses.

Durante este período de inactividad, el MKD decidió que Sahroni, Eko y Nafa no recibirían derechos financieros de la RPD. (Hormiga)