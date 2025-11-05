Jennifer Lawrence no utilizó al coordinador de intimidad para las escenas de sexo de Robert Pattinson

Jennifer Lawrence apareció en el podcast “Las Culturistas” durante ella “Muere mi amor”gira de prensa y reveló que no necesitó utilizar un coordinador de intimidad mientras filmaba las escenas de sexo de la película con su coprotagonista. Robert Pattinson. El psicodrama dirigido por Lynne Ramsay está protagonizado por Lawrence como una mujer que cae en la psicosis después del nacimiento de su hijo. Pattinson interpreta al marido cada vez más inútil del personaje.

“No teníamos [an intimacy coordinator]o tal vez lo hicimos, pero en realidad no… Me sentí muy seguro con Rob», dijo Lawrence a los presentadores del podcast. «Él no es pervertido y está muy enamorado de [partner] Suki Waterhouse. La mayoría de las veces solo hablábamos de nuestros hijos y nuestras relaciones. Nunca hubo nada extraño como: ‘¿Cree que me gusta?’ Si hubiera un poco de eso probablemente tendría un coordinador de intimidad. Muchos actores masculinos se ofenden si no quieres follártelos y entonces comienza el castigo. Él no era así”.

Lawrence, que recibió elogios universales y rumores de un Oscar por su actuación en «Die My Live», también aparece desnuda en la película, que filmó mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Durante una proyección reciente de la película (vía Buitre), la ganadora del Oscar dijo que se permitió desnudarse ante la cámara sin pensar en cómo luciría. Este fue un cambio de ritmo con respecto a cuando Lawrence actuó de frente en la comedia con clasificación R “No Hard Feelings” y se ejercitó mucho antes de filmar.

«No me importa la desnudez. No soy sensible al respecto», dijo Lawrence. «Quería que Lynne tuviera total libertad artística… Creo que estar embarazada me quitó mucha ansiedad por vanidad. Antes de ‘No Hard Feelings’, hacía dieta, no comía carbohidratos y hacía ejercicio. Estaba embarazada. [for ‘Die My Love’]. ¿Qué iba a hacer? ¿No comer? Trabajaba 15 horas al día. Simplemente estaba cansada… Recuerdo que me enviaron un primer plano de la celulitis y me dijeron: ‘¿Quieres que retoquemos esto?’ Y yo dije: ‘No’. Eso es un idiota’”.

“Die My Love” se estrena en cines el 7 de noviembre de la mano de Mubi. Escuche la entrevista completa de Lawrence en el Podcast “Las Culturistas” aquí.