Los coches híbridos comienzan a ser aceptados en el este de Indonesia

Makassar, VIVA – Tendencias de adopción híbrido móvil No sólo ocurre en Java o en las grandes ciudades del oeste. En 2025 se empezará a ver una fuerte señal de recepción desde la región oriental de Indonesia, especialmente Makassar y sus alrededores.

El cierre de la exposición automovilística GIIAS the Series en Summarecon Mutiara Makassar a principios de noviembre de 2025 ofrece una imagen bastante clara: la gente en el este de Indonesia está cada vez más familiarizada y cree cada vez más en que los motores híbridos ya no son «experimentos».

En su testimonio, Jefe de Ventas 4W PT suzuki Rendy Anggadiputra de Indomobil Sales enfatizó que Makassar tiene un carácter de mercado que sigue rápidamente los cambios.

«Vemos a Makassar como el centro económico y el que marca tendencias en el este de Indonesia», dijo. VIVA Automotriz Miércoles 5 de noviembre de 2025.

Uno de los datos interesantes presentados por Suzuki es que sus coches híbridos aparentemente representaron la mayor parte de sus ventas de vehículos de pasajeros en Sulawesi del Sur en los primeros nueve meses de 2025. La cifra, según el comunicado de Suzuki, alcanzó el 65 por ciento de la contribución.

El modelo más buscado es el Fronx, un SUV cupé compacto que tiene un posicionamiento «fresco» y eficiente, lo que lo hace adecuado para los consumidores que desean un automóvil más económico pero también con un aspecto diferente.

Suzuki también dijo que más del 80 por ciento de las unidades híbridas vendidas en Sulawesi fueron de producción nacional. Esto significa que hay continuidad logística, no unidades que son todas importadas. Esto explica por qué los precios de venta pueden ser relativamente competitivos y por qué los consumidores no se preocupan por la posventa.

Además de las ventas, el evento GIIAS Makassar también se utiliza para acelerar la educación. Se proporcionan pruebas de manejo de Fronx y XL7 Hybrid para brindar una imagen real de las características de potencia y la eficiencia. Por otro lado, los incentivos a la compra siguen desempeñando un papel importante a la hora de atraer el interés. Hay vales de compras, premios electrónicos y sorteos válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aunque aún quedan dudas sobre la infraestructura de carga nacional, el mercado híbrido no está esperando a que la infraestructura de vehículos eléctricos sea perfecta. Hybrid ofrece una “transición segura” para la sociedad. Y Makassar muestra una señal clara: esta tecnología está empezando lentamente a generalizarse en el este de Indonesia.