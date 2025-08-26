Se cree que el jugador de Bremen es un jugador de Frankfurt después del intercambio de Jersey

Frankfurt, Viva – Se produce un momento incómodo después del partido Bundesliga entre Eintracht Frankfurt oponerse a Werder Bremen En Deutsche Bank Park, Frankfurt, 23 de agosto de 2025. En la sesión de entrevista posterior al partido, el presentador de televisión hizo por error la pregunta ganadora al jugador que en realidad defendió al equipo perdedor.

El incidente comenzó cuando el Capitán Werder Bremen, Marco Friedl, había cambiado Jersey con el portero Frankfurt y su ex compañero de equipo, Michael Zetterer, después de que el partido terminó con un puntaje de 4-1 para la victoria de Frankfurt. Durante la entrevista, Friedl todavía llevaba una camiseta de Frankfurt para que desencadenara confusión.

La presentadora de Sky Sports, Katharina Kleinfeldt, preguntó: «¿Estás contento con los 3 puntos de este partido?»

Friedl también estaba con una respuesta de expresión confusa con firmeza: «Sabes, soy un jugador de Werder Bremen, que perdió 4-1».

El momento fue repentinamente viral en las redes sociales. Muchos internautas destacan cómo los pequeños errores en las entrevistas pueden causar situaciones vergonzosas, al tiempo que invitan a la risa.

Aun así, Kleinfeldt inmediatamente reconoció su error después de darse cuenta de que Friedl no era un jugador de Frankfurt. Este error fue provocado por el hecho de que el Capitán Bremen había intercambiado uniformes con oponentes justo después de que terminó el partido.

La carga de cuentas internacionales de fútbol a los medios deportivos locales de Indonesia estaba ocupado compartiendo las imágenes de la entrevista, que ahora se considera uno de los momentos más incómodos de la Bundesliga esta temporada.