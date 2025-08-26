Las producciones de ácido y tiernas de Lauren Lefranc contratan a Rachel Jacobs

Lauren refranco ha hecho la primera contratación en su productora recién lanzada.

Lefranc, que se desempeñó como showrunner en el éxito HBO La serie «The Penguin» ha traído a Rachel Jacobs para servir como jefe de televisión y cine para las producciones ácidas y tiernas. Variedad exclusivamente informado A principios de agosto, que Lefranc estaba levantando su nueva bandera de producción bajo un acuerdo general con HBO y HBO Max.

«Estoy encantado de unirme a Lauren en producciones ácidas y tiernas», dijo Jacobs. «Tengo mucho respeto por su perspectiva y enfoque para el negocio. Su aspiración para la compañía es audaz y impulsada por artistas; es exactamente el tipo de trabajo que quiero apoyar».

Jacobs fue anteriormente la vicepresidenta senior de cine y televisión en Borderless Pictures, durante el cual desarrolló proyectos con escritores como Gina Welch y Will Arbery. Jacobs originalmente comenzó su carrera en la publicación en Penguin Random House antes de unirse a Steven Zalian’s Film Rites. Desde entonces, ha trabajado en programas como «The Night of» en HBO y presentes como «Bad Education». También ha trabajado para el Instituto Sundance, así como Sight Unseen Pictures, donde desarrolló y ejecutó la película galardonada «A Thousand Anne».

«The Penguin» demostró ser un éxito entre el público y los críticos cuando se lanzó en septiembre de 2024. El programa recibió 24 nominaciones al Emmy, incluidas las mejores series limitadas y el mejor actor, actriz y actriz de reparto en una serie limitada para Colin Farrell, Cristin Milioti y Deirdre O’Connell respectivamente. «The Penguin» recibió las segundas nominaciones más del Emmy de cualquier programa este año, solo detrás de la serie de Apple TV+ «Severance».