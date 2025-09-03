Se considera que Pecco Bagnaia tiene la oportunidad de regresar a Dominante en la temporada de MotoGP 2025

VIVA – Estación Motogp 2025 se convirtió en una de las temporadas más difíciles para dos veces campeones del mundo, Francesco «Pecco» Bagnaia. El equipo Ducati Lenovo enfrenta una serie de dificultades que hacen que su rendimiento disminuya drásticamente en comparación con las temporadas anteriores.

Aun así, la leyenda de MotoGP Stoner Optimista de que Bagnaia y su cabeza, Cristian Gabarrini, pudieron encontrar una solución para restaurar el rendimiento.

Temporada difícil para Bagnaia

Bagnaia, que generalmente parece dominante con un estilo de carreras agresivo y frenado Fuerte, ahora es difícil dominar la parte delantera de la moto. Después de 14 series, solo ganó una victoria y quedó atrás hasta 227 puntos de su principal rival y nuevo compañero de equipo, Marc Márquez, quien lideró la clasificación.

El pico de la recesión de Bagnaia ocurrió en el GP de Hungría, cuando tuvo dificultades todos los fines de semana. Incluso con varios conjuntos que se prueban, los mejores resultados solo terminan en la novena posición. Esta condición ciertamente está muy lejos del estándar del campeón defensor.

Problemas técnicos: confianza en el frente y el frenado

Uno de los mayores problemas de Bagnaia esta temporada es la falta de confianza en el frente de la moto. Sin estabilidad en este sector, tuvo dificultades para hacer frenado duro, lo que generalmente es su ventaja.

Además, Bagnaia también se quejó de problemas con el sistema de frenado. Admitió que ya no era tan fuerte como antes cuando compitió en el punto de frenado. Muchos otros corredores ahora son más agresivos y capaces de superarlo al entrar en la curva.

El propio Ducati había probado varias soluciones técnicas, incluido el uso de ruedas de freno de 355 mm, como en Aragón, para hacer cambios en la bomba de freno para dar una sensación diferente. Aunque hay un ligero aumento, Bagnaia evalúa que el motor sigue siendo demasiado difícil de controlar y su rendimiento sigue siendo limitado.

La luz de la esperanza del cambio en la configuración

Aunque la mayor parte del fin de semana en Hungría decepcionó, Bagnaia encontró un punto brillante cuando su equipo hizo un cambio bastante extremo en la configuración.

Sin embargo, estaba seguro de que habría un cambio rápido cuando Bagnaia y la cabeza del equipo de Gabarrini que anteriormente habían trabajado con Stoner encontraron su salida.

«Es muy difícil saber dónde está el problema», dijo al sitio web oficial MotogpCitado por Viva el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La confianza de Casey Stoner

La leyenda de MotoGP, Casey Stoner, dio sus puntos de vista sobre la situación de Bagnaia. Según él, aunque es difícil comprender completamente la raíz del problema, cree que la estrecha relación entre Bagnaia y Gabarrini puede ser la clave para restaurar el rendimiento.

Stoner evalúa Bagnaia es un corredor muy detallado y metódico. Recordó que esta no era la primera vez que Pecco experimentó una mala temporada. Sin embargo, al encontrar el ritmo derecho, Bagnaia generalmente puede aumentar rápidamente.

La temporada 2025 MotoGP ha sido hasta ahora la prueba más difícil para Francesco Bagnaia. La combinación de problemas técnicos en la parte delantera del motor, las limitaciones de frenado y la presión de los rivales del mismo equipo hace que el rendimiento disminuya bruscamente.

Stoner Foto : Vivanews/Edwan Ruriansyah

Sin embargo, un gran apoyo de figuras como Casey Stoner muestra que muchas partes todavía creen en las habilidades de Bagnaia.

Si él y el jefe de la tripulación Cristian Gabarrini pueden encontrar la mejor fórmula, no es imposible que Bagnaia regrese a la pista ganadora. Precisamente de esta dificultad, el campeón defensor puede parecer más fuerte y maduro para enfrentar una feroz competencia en la temporada restante de 2025.