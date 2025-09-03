RI no ha importado arroz para 2025, Ministro de Agricultura Amran: Gracias agricultores

Yakarta, Viva – Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman revelado, Indonesia no ha hecho importar arroz a lo largo de 2025. Esto se confirma para demostrar un trabajo duro agricultor Mantenga a nivel nacional la soberanía alimentaria nacional para que permanezca resistente.

Leer también: Sasar 214 Regency/City, Baapanas Bos intervendrá en el precio del arroz por encima de HET



Ministro de agricultura Dicho, las condiciones de este año fueron diferentes de 2024, donde Indonesia había importado de tres a cuatro millones de toneladas de arroz.

«Ese es el resultado de nuestro trabajo. Los agricultores indonesios, agradezco a los agricultores indonesios. Llevamos a no importar (arroz) en el día, este momento», dijo Amran se reunió en el DPR Ri Senayan Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Precios de carne de res, arroz, chile a cebolla hacia abajo simultáneamente, consulte la lista



Dijo que el logro fue el éxito del trabajo colectivo de los agricultores indonesios que pudieron mantener la producción nacional de arroz para que el stock se mantuviera a un nivel seguro para las necesidades de la comunidad. Las acciones nacionales de arroz en septiembre de 2025 alcanzaron alrededor de 4 millones de toneladas, mucho más altas que el mismo período del año anterior, que era solo de 1 a 2 millones de toneladas.



Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 30 de abril de 2025

Leer también: Al revelar la razón por la cual el arroz SpHP es raro en las tiendas minoristas, Bulog se asegura de que el precio no cambie a pesar de que HET aumenta



«El año pasado, las importaciones de millones de toneladas. Luego, las acciones del año pasado fueron más bajas que ahora», dijo el ministro.

Además, agregó que este logro fue una prueba clara del éxito de la política alimentaria nacional. Por lo tanto, la comunidad debe estar orgullosa de las grandes ideas del presidente Prabowo Subianto para mantener la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones de arroz de manera sostenible.

«Lo más importante, lo interesante es que, hasta septiembre ahora, no hay importación (arroz), ¿verdad?

Amran dijo además que, en base a la proyección de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), se estima que la producción nacional de arroz hasta octubre de 2025 alcanzará los 31.04 millones de toneladas, excediendo la producción total durante 2024 de 30 millones de toneladas.

«Y lo interesante es que 31 millones de toneladas (la proyección de la producción de arroz de RI de BPS) hasta octubre (2025), la producción del año pasado fue de solo 30 millones de toneladas. Aunque todavía había dos meses», explicó.

El Ministerio de Agricultura también mencionó que, en base a los informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que la producción total de arroz indonesio este año alcanzará 34.6 millones de toneladas en 2025, superando el objetivo de 32 millones de toneladas.

Incluso el Ministro de Agricultura dijo que la proyección de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) de la producción de arroz de Indonesia en 2025 podría alcanzar de 34 a 35 millones de toneladas. Mientras tanto, en general, el objetivo del Ministerio de Agricultura en la producción de arroz en Tabun alcanza los 32 millones de toneladas. (Hormiga)