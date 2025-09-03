¡NUEVA HISTORIA! 30 Polwan se convirtió en el primer estudiante S-1 en el Polri Stik

Yakarta, Viva – Se crea una nueva historia en el cuerpo de la Policía Nacional. Por primera vez, 30 Policía mujer (Mujer policía) Comenzó oficialmente la educación de pregrado (S-1) en la Facultad de Ciencias de la Policía (Contacto) Lemdiklat Polri, Yakarta.

Leer también: El director de Lokataru fue arrestado, IPW: Cuando se trata de la prueba de la policía, generalmente es preciso



La ceremonia de apertura de la primera educación para el primer lote de la policía de Bintara de Bintara se celebró el martes 2 de septiembre de 2025 en el STIK Apple Field. El evento fue dirigido directamente por el presidente de la Policía Nacional Lemdiklat Stik, el general de brigada Eko Rudi Sudarto. En su mandato, Eko enfatizó que este impulso era un hito importante en la transformación de la Policía Nacional.

«Esta es una forma tangible de la transformación de la Policía Nacional al responder los desafíos de los tiempos. Polwan no es solo una vanguardia para los servicios comunitarios, sino también agentes estratégicos en el desarrollo de la ciencia, las políticas policiales y el liderazgo receptivo», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía es hechos sorprendentes, las masas anarquistas se pagan por esto …



También enfatizó la importancia de mantener el valor de la honestidad, la integridad, el honorario y la dignidad en cada paso. Luego también aplica la actitud de Ugahari durante la educación.

Esta ceremonia al mismo tiempo marca el comienzo del viaje académico de la primera generación de mujeres policiales que se espera que aparezca como Bhayangkara Srikandi educada, honorable y global de competitividad.

Leer también: ¡Triste! El sobrino de Chika Jessica se convirtió en la víctima equivocada en la policía cuando hubo una manifestación en Bandung



Varios funcionarios estuvieron presentes, comenzando desde el Karodalpers SSDM Polri, Karorenmin Lemdiklat Polri, Kasepolwan Lemdiklat Polri, a profesores y estudiantes S-2 y S-1.