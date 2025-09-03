Se conoció accidentalmente, Jusuf Hamka dijo que Astrid Kuya había llorado

VIVA – Hace algún tiempo, el empresario Jusuf Hamka se había reunido Vas a y Astrid en la mezquita Istiqlal. Las tres reuniones accidentales fueron consagradas por Uya Kuya y Astrid Kuya En historias de Instagram ambas.

Después de la reunión, Jusuf Hamka había revelado la condición de Uya Kuya y su esposa en ese momento. El hombre de negocios dijo que cuando se reunió con Uya Kuya estaba en un estado tranquilo.

«Estaba tranquilo», dijo Jusuf Hamka de la intensa investigación YouTube, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Jusuf Hamka y Uya Kuya y Astrid tuvieron tiempo de someterse a la oración ASR en la congregación. En ese momento, Jusuf Hamka había visto a Astrid Kuya tan solemnemente rezando para llorar. También tuvo tiempo de calmar y alentar a la esposa de la esposa de Uya Kuya.

«Veo tan solemnemente que su madre también es cuando lo veo en el solemne femenino Shaf que nuevamente es la ceniza de oración para llorar. Digo ‘Mas Uya Madre, sé que eres buena gente no tiene que estar triste. Dios te responderá, Allah reemplaza extraordinario'», dijo.

Jusuf Hamka dijo que las dos parejas afirmaron haber sido sinceras por el saqueo que ocurrió en su residencia en el área de Duren Tiga de East Yakarta. Pero ambos admitieron que todavía no eran sinceros con sus gatos que fueron saqueados por las masas.

«De hecho sincero, pero mi otra madre es sincera pero mi gato», dijo Jusuf Hamka.

No solo eso, Jusuf Hamka también reveló durante su reunión con las dos parejas, Uya Kuya no trajo su automóvil y decidió usar un taxi. Incluso tuvo tiempo de llevar a los dos a su casa. Relacionado con la razón por la cual ambos no llevaban vehículos privados, el propio Jusuf Hamka no sabía plantar.

«Mas Uya no trajo un automóvil en un taxi, tal vez el auto no sabía que el auto no fue golpeado cuando fue saqueado. Tal vez solo quería relajarse», dijo.

Por otro lado, Uya Kuya, quien fue contactado por Jusuf Hamka, a través de una videollamada, también reveló la condición de su esposa. Dijo que su esposa está actualmente de buena salud y que está ocupada cuidando a su familia.

« Ore por lo mejor, cuida a la familia y manténgalo todo y nosotros sinceramente. Ayuda a los gatos a regresar ”, dijo Uya Kuya.