De los miles de MIPYME, 730 mejores participantes aprobaron la escala nacional de la Academia Pertamina UMK 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) sostuvo una patada Academia Pertamina Umk 2025 National Online hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025. Un total de 730 micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) De toda Indonesia, se declaró que aprobó la etapa nacional, después de pasar por una larga etapa de selección, de 9,753 posibles participantes.

Llevando el lema «Dar nueva energía hacia Forward UMK», se espera que la Academia Pertamina UMK 2025 pueda dar a luz a MIPYME que son difíciles, innovadoras, listas para competir en los mercados locales y globales y tienen un impacto significativo en el entorno circundante.

«Esta etapa nacional no es la línea final, sino el comienzo de un viaje más grande. Este es un impulso para que las MIPYME fortalezcan la capacidad comercial, aumenten la innovación, expanden el mercado, se preparen para ingresar al nivel global», dijo el vicepresidente de responsabilidad social corporativa y la gestión del programa de asociaciones pequeñas y medianas, la gestión de la gestión de la gestión de Pertamina, Rudi Ariffianto.

Pertamina UMK 2025 began in February 2025. The enthusiasm of the participants in the program was also large, from nearly 10 thousand registrants, 1,490 UMK passed the selection following the regional stage in eight regions since May-July 2025. Thousands of participants came from the Pertamina UMK Academy 2024 alumni, participants

Los participantes de la Academia UMK recibieron asistencia de 86 aceleradores certificados. Se someten a aprendizaje basado en el sistema de gestión de aprendizaje, la gamificación, las visitas de campo y las exhibiciones de productos en varias regiones.

«Pertamina quiere asegurarse de que las MIPYME fomentadas puedan ascender, independientemente y contribuir significativamente a avanzar en la economía», esperaba Rudi.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, explicó el compromiso de Pertamina al apoyar a las MIPYME para avanzar en la clase. El truco, no solo apoyando la financiación, sino para presentar un ecosistema integral de coaching.

En el escenario nacional, continuo Fadjar, los participantes recibirán más asistencia intensiva durante cuatro meses. Pertamina prepara una subvención de equipos de producción apropiada para el mejor UMK que se considera exitoso en llevar su negocio más rápido.

Sin detenerse allí, Pertamina también alentó a las MIPYME a construir una red comercial más amplia a través de Pertapreneur Aggregator, un programa de continuación de la Academia Pertamina UMK.

«Se espera que la presencia de un agregador pertempreneur pueda imprimir un colaborador o agregador de negocios para formar un ecosistema UMK formidable e independiente», explicó.

Herlinda Sinaga, fundadora de Sasagu, Pertamina UMK Academy 2025, la participante de Papua está agradecido de poder calificar para el nivel nacional. Ha sentido que su negocio puede desarrollarse más rápidamente a través del programa. Herlinda también sintió que la capacitación que había obtenido apoyó su negocio para ir internacional. Además, actualmente hay tres compradores de Australia, Japón y Alemania que están explorando la cooperación.

«En la Academia Pertamina UMK, además de obtener conocimiento sobre los negocios, también recibimos asistencia intensiva», dijo.

A través del programa de la Academia UMK, Herlinda se da cuenta de que los negocios no solo se preocupan por las ganancias, sino que también presta atención a otros factores como el medio ambiente y otros que lo rodean.

«Los negocios deben traer beneficios a la comunidad y no dañar la tierra», dijo.

Otra participante, Minie Sudjarwo, propietaria de Minies Q, también afirmó obtener una variedad de conocimiento y apoyo a través de la Academia Pertamina 2025. A través de la capacitación acompañada de gamificación, ha alentado las iniciativas de los participantes a dar a luz ideas de marketing que son relevantes para los productos y el hábito de la comunidad. Es optimista de que su negocio desarrollará y traerá beneficios como los trabajos de apertura.

«Las MIPYME no son solo pequeñas empresas, sino una gran energía para desarrollar el país», dijo Minie.

La Academia Pertamina UMK 2025 es una manifestación concreta del compromiso de Pertamina en llevar a cabo las responsabilidades sociales y ambientales (TJSL) y respalda el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8, es decir, crear trabajos decentes que fomentan el crecimiento económico. Este programa también respalda la agenda del gobierno con el tercer punto de ASTA CITA, es decir, aumentando empleos de calidad, alentando el espíritu empresarial, el desarrollo de industrias creativas y el desarrollo continuo de infraestructura.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.