Se confirma el cronograma de lanzamiento de la serie OnePlus Turbo 6X, se definen las especificaciones

OnePlus Turbo 6X y Turbo 6X Pro fueron vistos recientemente en Google Play Console y TENAA, dándonos un vistazo temprano a los próximos dispositivos. Ahora, el ejecutivo de OnePlus, Li Jie, ha confirmado cuándo se lanzará la serie y una nueva filtración ha arrojado luz sobre las especificaciones clave del Turbo 6X.

En respuesta a un usuario en Weibo, el presidente de OnePlus China, Li Jie, confirmó que la serie OnePlus Turbo 6X se lanzará en China antes del 18 de junio. Con una ventana de lanzamiento ahora confirmada, se espera que pronto se lance un adelanto oficial de la gama.

OnePlus Turbo 6X visto en TENAA

Mientras tanto, el informante Experience More ha compartido las especificaciones clave del Turbo 6X estándar en Weibo. Según la filtración, el dispositivo funcionará con el chipset Dimensity 7300 y contará con una pantalla LCD de 6,72 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y resolución Full-HD+.

Para fotografía, el teléfono está diseñado para ofrecer una cámara trasera principal OV50D de 50MP combinada con un sensor de profundidad de 2MP. En la parte frontal, se rumorea que este dispositivo tiene una cámara para selfies de 8MP.

También se dice que el Turbo 6X incluye una batería de 7000 mAh con soporte para carga rápida de 45 W. También se espera que venga con una clasificación IP64, un marco de plástico y un escáner de huellas dactilares de montaje lateral. Según se informa, este teléfono pesa 208 gramos y tiene 8,5 mm de grosor.

Fuente 1. Fuente 2