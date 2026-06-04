Kyle Pitts de los Falcons recibe un intrigante mensaje comercial de los Ravens de ESPN

como el Halcones de Atlanta Mientras continuamos pasando por las OTA, uno de los jugadores más intrigantes a seguir es el ala cerrada Kyle Pitts.

Pitts se prepara para ingresar a su sexto NFL temporada, todos los cuales han llegado con los Falcons. Sin embargo, aún persiste la pregunta sobre cuánto tiempo más permanecerá en Atlanta.

Pitts firmó recientemente su etiqueta de franquicia con el equipo, que le pagará poco más de $15 millones en 2026.

«(Es) Ian arriesgándose», dijo Pitts, a través de los Falcons sitio web del equipo. «Es como mi opción de quinto año, pero es una opción de sexto año. Es una bendición poder tener ese año sin decir que vayan a probar el mercado. Confiaron en que ven algo en (mí), y eso es muy bueno de ver».

Después de la temporada 2026 es cuando los Falcons tendrán que tomar una decisión sobre su futuro. ¿O podrían intentar trasladarlo antes de esa fecha?

Desde ahora hasta la fecha límite de cambios de noviembre, Pitts seguirá participando en conversaciones comerciales.

Kyle Pitts sigue siendo un candidato comercial popular

Dan Graziano de ESPN todavía cree que Pitts es uno de los principales candidatos comerciales de la NFL.

Esto se produce cuando los Falcons ya le otorgaron una extensión masiva al receptor abierto Drake London y, según se informa, están trabajando para hacer lo mismo con el corredor Bijan Robinson.

Pitts, sin embargo, enfrenta más incertidumbre que cualquiera de los jugadores.

«Atlanta está en modo de extensión en este momento. El receptor abierto Drake London firmó un contrato de cuatro años y $141 millones. Las fuentes dicen que el equipo también está negociando con los agentes del corredor estrella Bijan Robinson sobre una extensión masiva. Pitts podría ser parte de ese plan también, pero está programado para jugar con una etiqueta de franquicia de $15.045 millones si no se concreta una extensión antes del 15 de julio. Viene de 88 recepciones, 928 yardas y temporada de cinco touchdowns, pero las cuatro campañas anteriores se vieron con una salud y producción inconsistentes”.

Pitts también tiene una de las tendencias estadísticas más inusuales en la NFL.

Ha aumentado su total de touchdowns en cada temporada de su carrera. Sin embargo, a pesar de ingresar a la liga con enormes expectativas como la cuarta selección general en 2021, solo registró una temporada de recepción de 1,000 yardas, que llegó como novato.

Los cuervos podrían surgir como posible lugar de aterrizaje

Es obvio que el nuevo régimen de los Falcons no ha sido tan rápido en comprometerse a largo plazo con Pitts como lo fue con Londres y parece dispuesto a hacerlo con Robinson.

Con la organización centrada en gran medida en el futuro, el nuevo gerente general, Ian Cunningham, podría en última instancia decidir que trasladar a Pitts para obtener capital de draft adicional es la mejor decisión.

Si eso sucede, Graziano cree que Cuervos de Baltimore podría tener sentido como lugar de aterrizaje.

«Los Falcons, particularmente con un nuevo cuerpo técnico y directiva, tal vez quieran ver cómo encaja en su nueva ofensiva antes de comprometerse a largo plazo. Si no consiguen que lo extiendan antes del 15 de julio, y eso lo irrita y/o tienen dificultades al comienzo de la temporada, los equipos vendrán preguntando sobre la disponibilidad del súper talentoso ex seleccionado del top 10, que no cumplirá 26 años hasta octubre. Baltimore perdió a un par de alas cerradas, Isaiah Likely y Charlie Kolar, en la agencia libre y Podríamos estar buscando el tipo de ofensiva que Pitts puede generar”.

Agregar a Pitts a una ofensiva que ya cuenta con Lamar Jackson, Derrick Henry y Zay Flowers ciertamente crearía otra arma para los Ravens en una AFC Norte altamente competitiva.

Aún así, es muy posible que los Falcons tengan en mente el futuro de Pitts.

El entrenador en jefe Kevin Stefanski es conocido desde hace mucho tiempo por sacar lo mejor de sus alas cerradas. Quizás, con el tiempo, Pitts finalmente se convierta en el jugador que muchos imaginaron cuando Atlanta lo seleccionó.