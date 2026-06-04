¿Le daría a Marcus Rashford otra oportunidad en el Manchester United? Da tu opinión ahora

Marcus Rashford esperaba que su traslado temporal a Barcelona fuera permanente este verano, pero parece más improbable que nunca.

¿Traerías a Rashford de regreso al United?

Y así continúa la saga de Marcus Rashford.

El Manchester United pensó que había llegado a un acuerdo con el Barcelona el verano pasado que significaría el final de la carrera de Rashford en Old Trafford. Se incluyó una opción de compra de £ 26 millones en el acuerdo de préstamo que llevó a Rashford al Camp Nou, y con 14 goles y 14 asistencias para los gigantes de La Liga la temporada pasada, parecía listo para asegurar el traslado de sus sueños a España.

Y luego le tiraron 69 millones de libras a Anthony Gordon y lanzaron todo al aire otra vez.

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El Barcelona tiene hasta el 15 de junio para hacer permanente la transferencia de Rashford, pero harían bien en mantener su emoción en secreto si así lo desean.

El United siempre ha insistido en que seguiría adelante si el Barcelona se negaba a pagar la tarifa acordada, sin margen para negociaciones o conversaciones sobre un nuevo acuerdo de préstamo. El problema que tiene el United es: si no el Barça, ¿dónde?

Una buena actuación en la Copa Mundial de este verano aumentará las posibilidades del United de ascenderlo a la siguiente posición, pero trasladar a un jugador que gana £325.000 a la semana nunca es una tarea fácil.

Si el United no puede deshacerse de Rashford este verano, ¿le daría otra oportunidad en Old Trafford? ¿O crees que se han quemado demasiados puentes para verlo de nuevo con la camiseta del United?

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