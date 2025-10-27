Se anuncian los homenajeados de los premios Hamilton Behind the Camera Awards 2025

Hoy, se anunciaron los homenajeados y presentadores de la 14ª edición anual de los premios Hamilton Behind the Camera, en asociación con Variedad. La ceremonia anual de premios, que tendrá lugar el 5 de noviembre en Los Ángeles, rinde homenaje a los artesanos detrás de escena cuyo trabajo ayuda a dar vida a las películas.
Los homenajeados y presentadores incluyen:
- Director: Benny Safdie por “The Smashing Machine” presentada por Dwayne Johnson
- Peinado y Maquillaje: Mike Hill por “Frankenstein” presentada por Guillermo del Toro
- Música: Nicholas Britell por “Jay Kelly” presentada por Barry Jenkins
- Property Master: Douglas Ware por “Sinners” presentado por Miles Caton
- Sonido: Al Nelson, Gary Rizzo y Juan Peralta para “F1” presentado por Joseph Kosinski
- Diseño de producción: Inbal Weinberg por “Roofman” presentado por Channing Tatum
- Diseño de vestuario: Colleen Atwood para “One Battle After Another” presentado por Teyana Taylor
- Edición: Pamela Martin por “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” presentado por Scott Cooper
- Director de fotografía: Matthew Libatique por “Is This Thing On?”
- Guión: Hikari y Stephen Blahut para “Rental Family” presentado por Steven Yeun
Las ceremonias nocturnas serán presentadas por el actor y comediante Sasheer Zamata.
«Durante décadas, Hamilton ha estado al lado de los cineastas, proporcionando relojes que ayudan a dar forma a personajes icónicos e historias inolvidables. Los premios Behind the Camera Awards son nuestra manera de honrar a los equipos cuya precisión, creatividad y dedicación reflejan la artesanía que ponemos en cada reloj. Son la verdadera fuerza impulsora detrás de la magia del cine».
«Estamos entusiasmados de asociarnos nuevamente con Hamilton para su evento anual de premios Behind the Camera Awards», dijo Variedad directora de operaciones y marketing, Dea Lawrence. «Variety es la voz principal para cubrir el negocio de los artesanos. Nuestra alineación con Hamilton nos permite ofrecer un reconocimiento especial a este talentoso grupo de artesanos tan esencial para hacer realidad la visión artística de un cineasta».
Entre los homenajeados anteriores en los premios Hamilton Behind the Camera se encuentran Jon Batiste, Ryan Reynolds, Kristen Wiig, Joe Walker, Barry Jenkins, Luca Guadagnino, Viola Davis, Maggie Gyllenhaal, Darren Aronofsky y Denis Villeneuve.