El Viceministro del Hajj sugiere a la congregación que pague las tasas del Hajj por valor de 54,92 millones de IDR

Jacarta – Gobierno proponer Costo Viaje de adoración haji (Bipih) o honorarios pagados directamente por congregación para la implementación del Hajj 1447 Hijriah/2026 AD por un importe de 54,92 millones de IDR.

«Bipih es de 54.924.000 IDR o el 62 por ciento del costo total de organización del Hajj (BPIH)», dijo el viceministro (Wamen) de Hajj y Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak en una reunión de trabajo con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes en Yakarta, el lunes.

En la reunión de trabajo, el Viceministro Dahnil explicó el costo promedio propuesto de organización del Hajj (BPIH) 1447 Hijriah/2026 AD de 88,4 millones de IDR por persona. Este valor disminuyó en 1 millón de IDR en comparación con el año anterior.

Mientras tanto, el subsidio tomado del Valor del Beneficio es de 33,48 millones de IDR por persona o el 38 por ciento del BPIH total. Esta composición financiera mantiene un equilibrio entre las capacidades de la congregación y la sostenibilidad de los fondos del Hajj.

A modo de comparación, dijo, para el Hajj de 2025, el gobierno y la Cámara de Representantes fijaron Bipih en 56,04 millones de rupias, mientras que el valor del beneficio es de 33,97 millones de rupias.

«El gobierno propone un BPIH promedio por peregrino de 88.409.365 IDR, con una composición del 62 por ciento pagada directamente por la congregación y el 38 por ciento del valor de los beneficios del fondo del Hajj», dijo el viceministro Dahnil.

El viceministro Dahnil transmitió una serie de supuestos básicos para la propuesta del BPIH, incluido el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense de 16.500 IDR por dólar estadounidense y frente al rial saudí de 4.400 IDR por SAR, refiriéndose a los supuestos macro del Presupuesto Presupuestario Presupuestario de 2026.

Los componentes del coste cobrados a los peregrinos (Bipih) incluyen los gastos de vuelo desde el embarque a Arabia Saudita (ida y vuelta), el alojamiento en La Meca y Medina, así como los gastos de manutención.

Mientras tanto, los componentes financiados por el fondo Benefit Value incluyen servicios de alojamiento, alimentación, transporte, servicios en Arafah, Muzdalifah y Mina (Armuzna), protección de congregaciones, así como entrenamiento en Indonesia y Arabia Saudita.

«Los cargos de BPIH deben mantener un equilibrio entre la capacidad de la congregación y la sostenibilidad del valor de los beneficios. Los principios de eficiencia y eficacia en la organización de la peregrinación Hajj son nuestras principales directrices», dijo el viceministro Dahnil.

El gobierno espera que esta propuesta pueda discutirse con la RPD para determinar la BPIH de 2026 de manera adecuada y justa, de modo que la implementación de la peregrinación Hajj se desarrolle sin problemas, de manera transparente y sostenible. (Hormiga)