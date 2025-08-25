SC se mantiene firmes contra el psefólogo Sanjay Kumar sobre los datos electorales de Maharashtra







La Corte Suprema se quedó el lunes presentada contra el psefólogo Sanjay Kumar En relación con las afirmaciones incorrectas que hizo con respecto a los datos electorales de Maharashtra.

Un banco encabezado por el Presidente del Tribunal Supremo de la India, BR Gavai y el juez NV Anjaria, otorgaron la estadía después de que el abogado de Kumar destacó que es un profesional respetado con 30 años de experiencia, que se disculpó públicamente y eliminó el contenido erróneo. El tribunal también emitió un aviso al estado de Maharashtra, buscando su respuesta a la súplica de Kumar, según la agencia de noticias ANI.

El 17 de agosto, Kumar, en una publicación sobre X, afirmó que hay aumentos y disminuciones en el número de votantes en circunscripciones específicas. Sin embargo, posteriormente se disculpó haciendo otro tweet admitiendo que su publicación anterior se hizo en un análisis erróneo.

Tras la controversia, la policía de Nagpur y Nashik registraron los informes de información de primera información (FIR) contra Kumar.

Según los oficiales de policía en Nagpur, el FIR se presentó en múltiples secciones de la Sanhita Bharatiya Nyay, incluidas las secciones 175, 353 (1) (b), 212 y 340 (1) (2), lo que indica cargos relacionados con información falsa y posibles violaciones relacionadas con elecciones. El nashik Policía También han presentado un caso contra Sanjay Kumar, según el ANI.

«Sanjay Kumar de CSDS ha publicado información engañosa sobre los votantes, y un ABETO está registrado contra él. Se solicita a todos los ciudadanos que verifiquen la información solo del sitio web de ECL, «El Oficial Electoral de Distrito Nashik publicó en X.

El martes, Kumar emitió una disculpa pública en X, reconociendo el error en su publicación original. «Me disculpo sinceramente por los tweets publicados sobre las elecciones de Maharashtra. Se produjo un error al comparar los datos de 2024 LS y 2024 como», según la agencia ANI.

El Consejo Indio de Investigación de Ciencias Sociales (ICSSR) emitió el miércoles un aviso de exhibición al Centro para el Estudio de las Sociedades de Desarrollo (CSD) por presuntamente manipular datos relacionados con las elecciones de Maharashtra.

Kumar movió la corte superior en busca de protección del FIR alojado contra él.

El lunes, el tribunal superior emitió un aviso sobre la súplica de Kumar y quedó en contra de él.

SC se niega a escuchar la súplica sobre las declaraciones públicas `no verificadas ‘sobre la enfermera de Kerala

Mientras tanto, el Tribunal Supremo El lunes, se negó a escuchar una súplica que busca una orden de mordaza sobre «declaraciones públicas no verificadas» con respecto al caso de la enfermera india Nimisha Priya, quien enfrenta la pena de muerte en Yemen por asesinato.

Un banco de jueces Vikram Nath y Sandeep Mehta le dijeron al peticionario Ka Paul que el Fiscal General R Venkataramani ya había asegurado al tribunal que solo el gobierno haría declaraciones sobre el asunto.

«¿Qué quieres? Que nadie debería decir nada a los medios de comunicación? El Fiscal General ha dicho que el gobierno no asegurará informes. ¿Qué más quieres?» El banco comentó, antes de desestimar la súplica como retirada.

Venkataramani lo calificó como un «asunto muy sensible» y aseguró que no se realizarían sesiones informativas de los medios hasta que se resolviera el problema.

(Con entradas ANI)





