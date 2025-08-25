Los ciudadanos de NTT fueron disparados al mantener las fronteras nacionales con Timor Leste

Kupang, Viva – Situación en la frontera indonesia –Leer Timor nuevamente calentado. A habitante La aldea de Inbate, distrito de Bikomi Nilulat, North Central Timor Regency (TTU), NTT, fue disparado por una persona desconocida mientras intentaba mantener los límites del país, el lunes 25 de agosto de 2025.

Víctima sospechoso disparo En el incidente que ocurrió en un área directamente adyacente al distrito de OECUSSE. El jefe de las relaciones públicas de la policía regional de NTT, el comisionado de policía Henry Novika Chandra, confirmó la existencia de este incidente.

«Es cierto que el incidente existió», dijo, el lunes 25 de agosto de 2025.

Aun así, no ha proporcionado detalles de la identidad o condición de la víctima. Según los datos recopilados, se sospecha que la víctima sufre una herida de descomposición en el hombro derecho. La bala supuestamente perforó desde el frente hasta que salió en la parte posterior del hombro.

Supuestamente, la causa se debió a un cambio en el cambio límite de RI -Timor Leste hasta 200 metros hasta el territorio de Indonesia, presuntamente llevado a cabo por los residentes de Timor Leste. Hasta ahora, el aparato conjunto todavía está en espera, asegurando que la situación permanezca bajo control.

