‘Yellowstone’ Beth y RIP spin -off Casts Annette Bening

Annette Bening es el último A-Lister en unirse al Taylor Sheridan-Verse, con la actriz nominada al Oscar, protagonizar la próxima «YellowstoneSpin -off sobre Beth y RIP.

Bening aparecerá junto con los miembros del reparto anunciados anteriormente Cole Hauser y Kelly Reilly, con Finn Little también listo para Reprise su papel como Carter en la serie. Además, Chad Feehan se ha unido a la serie como showrunner y productor ejecutivo. Feehan anteriormente colaboró ​​con Sheridan en el Paramount+ La serie «Lawmen: Bass Reeves», con Feehan, también sirve como showrunner en esa serie.

Bening Wil Star como Beulah Jackson, quien se describe como «el poderoso, astuto y encantador jefe de un rancho importante en Texas».

Bening es una de las actrices de cine más famosas de su tiempo, y ha recibido cinco nominaciones a los Premios de la Academia a lo largo de su carrera. Esos fueron para: «The Grifters», «American Beauty», «Ser Julia», «Los niños están bien» y «Nyad». Ella ganó un Globo de Oro tanto para «Ser Julia» como para «Los niños están bien», mientras fue nominada para «NYAD» y «American Beauty». También recibió asentimientos del Globo de Oro para las películas «Bugsy», «The American President», «Sra. Harris», «Running with Sissors», «Women del siglo XX» y «el informe».

En televisión, Bening era Recientemente elenco en la serie liderada por Anya Taylor-Joy «Lucky» En Apple TV+, mientras también protagonizó la serie limitada de Peacock «Apple Never Fall».

Ella es representada por CAA y Gochman Law Group.

La serie spin -off de Beth & Rip ha estado en proceso durante algún tiempo, con el Última actualización importante llegando a la hora del final de la serie «Yellowstone» en diciembre de 2024. Al concluir «Yellowstone», Beth y Rip abandonan el rancho Dutton, que se ha vendido a la reserva de Standing Rock, a favor de un rancho más pequeño en Dillon, Montana. Se cree que el spin -off retoma a la pareja después del final.

El «Yellowstone» -verse ha seguido expandiéndose. Junto con el show de la nave nodriza, Paramount ya ha emitido las precuelas «1883» y «1923», con «1944» a continuación. Luego, además del spin -off de Beth & Rip, Luke Grimes repetirá el papel de Kayce Dutton en El drama «Y: Marshals» en CBSmientras que Michelle Pfeiffer dirigirá la serie spin -off «The Madison».

La fecha límite informó por primera vez el casting de Bening.