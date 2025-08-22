





El Tribunal Supremo El viernes, ordenó a la Comisión Electoral de India (ECI) que permita a los votantes excluidos en Bihar para presentar sus reclamos tanto en línea como fuera de línea como parte de la revisión intensiva especial (SIR) de la lista electoral antes de las próximas encuestas en el estado, informó PTI.

Un banco que comprende jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dictaminaron que los formularios de reclamo pueden presentarse junto con el número de Aadhaar y cualquiera de los 11 documentos prescritos aceptados para la identificación de votantes bajo el señor.

Expresando preocupación por la falta de iniciativa de los partidos políticos en la presentación de objeciones con respecto a la exclusión de casi 65 lakh de votantes, el tribunal de Apex instruyó al Director Electoral (CEO) de Bihar para implementar todos los principales partidos políticos en los procedimientos, informó PTI.

«Todos los partidos políticos presentarán el informe de estado en la próxima fecha de audiencia sobre el formulario de reclamo que habían facilitado en la presentación por votantes excluidos», dijo el banco, programando la próxima audiencia para el 8 de septiembre.

El tribunal también ordenó a los funcionarios electorales que emitieran recibos de reconocimiento a agentes de partidos políticos a nivel de stand que presentan formularios de reclamo físico en nombre de los votantes excluidos, informó PTI.

Abogado principal Rakesh Dwivedi, que representa el ECIsolicitó al tribunal que le otorgue al cuerpo de la encuesta un período de 15 días para demostrar que no se habían producido exclusiones injustas.

«Los partidos políticos están haciendo tono y llanto y las cosas no son malas. Repose la fe en nosotros y nos dé más tiempo. Podremos mostrarle que no hay exclusiones», dijo Dwivedi dijo a la corte.

El ECI informó al Banco que alrededor de 85,000 personas excluidas ya habían presentado formularios de reclamo, mientras que más de 2 lakh de nuevos votantes se habían registrado bajo el ejercicio SIR hasta el momento, informó PTI.

El 14 de agosto, el tribunal superior había ordenado al ECI que publicara los detalles de los 65 votantes lakh excluidos del borrador Bihar en cinco días. El tribunal enfatizó que la medida tenía como objetivo garantizar la transparencia en el proceso de revisión y permitió que Aadhaar se utilizara como prueba de identificación válida para presentar reclamos.

El banco había comentado que la Comisión Electoral debe disipar la «narrativa que se está construyendo» en su contra, afirmando: «La transparencia creará confianza de los votantes».

Este SEÑOR Marca la primera revisión de la lista electoral de Bihar desde 2003. El ejercicio se ha vuelto políticamente polémico después de revelar una reducción en el total de votantes registrados del estado, desde 7,9 millones de rupias antes de la revisión a 7,24 millones de rupias, que recaudan las preocupaciones en las líneas del partido.

