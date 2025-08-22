Ott Extorsion Noel CS, K3 Certificación La tarifa fue originalmente RP275 mil hasta Rp6 millones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló la tarifa de gestión proceso de dar un título Seguridad y salud ocupacional (K3) en el medio ambiente Kemenaker Debe ser solo RP. 275 mil. Sin embargo, en la administración se sospechaba que había una acción extorsión Hasta que saltó 20 veces a Rp6 millones

«Esto se convirtió en ironía, cuando la actividad de arresto del KPK reveló que a partir de la tarifa de certificación K3 de RP 275 mil, los hechos en el campo mostraron que los trabajadores o trabajadores tuvieron que pagar hasta RP 6 millones», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, durante una conferencia de prensa en el edificio de KPK, Jakarta, viernes 22 de agosto, 2025.

Setyo explicó, los funcionarios del Ministerio de Manpower supuestamente disminuyeron o ni siquiera procesaron la solicitud de certificación presentada si no pagaron más.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

«Debido a la existencia de extorsión al ralentizar el modo, complicar o ni siquiera procesar la aplicación para hacer la certificación K3 que no paga más», explicó Setyo.

Agregó que el costo de la gestión de la certificación K3 se duplicó del salario de trabajo promedio de los trabajadores.

«El costo de Rp. 6 millones es incluso el doble de ingresos promedio o salario (UMR) recibido por trabajadores y trabajadores», dijo.

Dijo que la extorsión fue realizada por los perpetradores utilizando las necesidades de la certificación K3 para trabajadores o trabajadores en los campos y especificaciones de ciertos trabajos.

«En cuanto a la medición y el control del entorno de trabajo, el personal debe llevar a cabo el personal de K3 en el campo del entorno laboral que tenga la competencia K3 y la certificación de licencias», dijo.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

Los 11 sospechosos establecidos por el KPK incluyen:

1. Irvian Bobby Mahendro ASA Coordinador de la Institución y Persal K3 de 2022-2025.

2. Gerry Aditya Herwanto Putra como coordinador de la prueba y evaluación de las competencias de seguridad laboral en 2022-presente.

3. Subhan como DIT -Safety Sub -Coordinator DIT. Bina K3 Año 2020-2025.

4. Anitasari Kusumawati como sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional en 2020 presente

5. Immanuel Ebenezer Gerungan como viceministro de mano de obra de la República de Indonesia en 2024-2029.

6. Fahrurozi como Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente

7. Hery Sutanto como Director de Desarrollo Institucional en 2021-Februario de 2025.

8. El Carteda es un subcoordinador

9. Supriadi como coordinador

10. Temurila como Pt Kem Indonesia

11. Miki Mahfud como Pt Kem Indonesia

Posteriormente, el KPK detuvo al sospechoso durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Ramas Rojo y Blanco Rojo y Blanco (Centro de Detención).

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.