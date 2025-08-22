KPK establece 11 sospechosos para la extorsión de certificados K3, esta es la lista

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Establecer 11 sospechosos sospechosos extorsión Relacionado con la gerencia certificado salud y seguridad ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que los 11 sospechosos fueron viceministros de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG); Fahrurozi como director general de Binwasnaker y K3; Irvian Bobby Mahendra como coordinador del personal institucional y K3.

Luego, Gerry Aditya Herwanto Putra como coordinador de pruebas y evaluaciones de competencia K3; Subhan como DIT Safety Sub -Coordinator. Bina K3; Anitasari Kusumawati como el sub -coordinador de personal de asociación y salud ocupacional; Hery Sutanto como Director de Desarrollo Institucional (2021-febrero de 2025).

Sekarsari Kartika Putri como el sub -coordinador; Supriadi como coordinador; Temurila como Pt Kem Indonesia, y Miki Mahfud como Pt Kem Indonesia.

«Además, el KPK detuvo a los sospechosos durante los primeros 20 días, que comienza el 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Sucursales de KPK de Building Red and White», dijo Setyo Budiyanto durante una conferencia de prensa en Jakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Se sospechaba que los 11 sospechosos violaron la carta E y/o el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción modificados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

La siguiente es una lista de 11 sospechosos relacionados con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad ocupacional en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-Coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de Bina K3 Año 2020-2025 Subhan (SB)

4. Sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional en 2020 Anitasari Kusumawati (AK) presente (AK)

5. Viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG)

6. Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente Fahrurozi (FRZ)

7. Director de Desarrollo Institucional en 2021-Februario 2025 Hery Sutanto (HS)

8. Akorninator del video de la hija de Princess (SKP)

9. Coordinador de Supriadi (SUP)

10. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

11. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)