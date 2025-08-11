SC dirige a las autoridades de Delhi-NCR que eliminen perros callejeros de las calles







El Tribunal Supremo El lunes, ordenó a las autoridades que eliminaran a todos los perros callejeros de las localidades de Delhi-NCR y los pusieran en refugios mientras decían que los caninos no regresarán a las calles.

Llamando a los incidentes de las picaduras de perros callejeros «extremadamente sombrías», un banco de jueces JB Pardiwala y R Mahadevan aprobaron una gran cantidad de direcciones y advirtió sobre una acción estricta contra un individuo u organización en caso de obstrucción, lo que también podría incitar al tribunal a iniciar procedimientos de desacato.

«Si algún individuo o alguna organización se interpone en el camino de dicha fuerza recogiendo perros callejeros y redondeándolos, y si se nos informa, procederemos a tomar medidas estrictas contra dicha resistencia que se pueda ofrecer», dijo el banco.

El banco comentó además si los activistas animales y los «llamados amantes» podrían traer a los niños que cayeron presas de la rabia.

«¿Volverán la vida a esos niños? Cuando la situación exige, tienes que actuar», señaló.

El tribunal superior estaba escuchando un caso de Suo Motu iniciado el 28 de julio sobre perro callejero Bacedas que conducen a la rabia en la capital nacional.

El tribunal superior dirigió el lunes a todos los callejeros que fueran retirados y colocados en refugios por el gobierno de Delhi y los organismos cívicos de Gurugram, Noida y Ghaziabad.

La cancha superior ordenó que los refugios para perros tengan suficiente personal para esterilizar e inmunizar a los perros además de cuidarlos. Los centros estarían bajo vigilancia de CCTV para asegurarse de que no se liberara ni se sacaran a ningún perro.

Como era un «ejercicio progresivo», el tribunal superior sugirió aumentar la cantidad de refugios para perros en el futuro.

El banco dijo por el momento que las autoridades deberían comenzar creando refugios para perros para alrededor de 5,000 perros en seis a ocho semanas.

Dijo que las autoridades «comenzarán a recoger perros callejeros de todas las localidades, más particularmente las localidades vulnerables de la ciudad, así como áreas en las afueras».

El banco continuó: «Cómo hacerlo es que las autoridades consideren. Para esto, si tienen que crear una fuerza, lo harán lo más temprano».

El banco subrayó hacer la ciudad y las afueras libres de callejeros fue el ejercicio «ante todo».

El abogado general Tushar Mehta, mientras tanto, solicitó al banco que dirigiera a las autoridades apropiadas de Noida, Gurugram y Ghaziabad deberían cumplir con las instrucciones del tribunal.

El banco acordó la sugerencia y dijo que no debería haber ningún compromiso para realizar el ejercicio.

El tribunal superior dijo que estaba emitiendo las instrucciones solo teniendo en cuenta el «interés público más amplio».

«Los bebés y los niños pequeños no deberían, a ningún costo, la presa de tales mordeduras de perros que conducen a la rabia. La acción debería inspirar confianza en la mente de las personas, jóvenes y mayores, que pueden moverse libremente en carreteras sin temor a ser mordidos por una calle perro«Dijo, sugiriendo contra cualquier sentimiento en el ejercicio.

El banco ordenó a las autoridades que mantuvieran un registro de perros callejeros diarios capturados y alojados en refugios.

El registro se dirigió a ser producido ante la próxima audiencia del tribunal.

«Sin embargo, lo que es importante y sin este tal vez todo el ejercicio que hemos emprendido puede ser inútil, es que ni un solo perro recogido de ninguna parte de la localidad se liberará en las calles/espacios públicos», dijo el banco, advirtiendo contra tal ocurrencia.

Se dirigió a las autoridades a crear una línea de ayuda dentro de una semana para informes inmediatos de instancias de mordedura de perro.

«Se deben tomar medidas para redondear/recoger/atrapar al perro dentro de las cuatro horas posteriores a la que se recibe la queja», dijo.

Se ordenó a las autoridades que informaran a las víctimas de las instalaciones médicas para obtener asistencia rápida.

«La disponibilidad de las vacunas de la rabia es una preocupación importante, especialmente las vacunas genuinas. Las autoridades interesadas, más particularmente el gobierno de NCT de Delhiestá dirigido a poner información detallada sobre los lugares donde hay tales vacunas disponibles, el stock de vacunas y el número de personas que informan para recibir tratamiento mensualmente «, dijo el tribunal superior.

El banco dijo que las instrucciones deben cumplirse e implementarse escrupulosamente.

El asunto aparecería después de seis semanas.

