SHU Qi Netflix Serie líder de la línea de drama del festival de cine de Busan

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan ha presentado su selección de pantalla, con seis series dramáticas premium que harán su estreno en la pantalla grande antes de golpear plataformas de transmisión, dirigidas por «El resucitado«Protagonista de ícono internacional Shu Qi.

El Netflix La producción, codirigida por Leste Chan y Hsu Chao-jen, combina a Shu Qi con Lee Sinje como dos madres que resucitan un estafador de phishing de voz fallecido para buscar la venganza por las muertes de sus hijas.

La alineación muestra el dominio de Netflix en el espacio de contenido asiático premium, con el streamer reclamando cuatro de las seis selecciones. La mezcla internacional incluye tres producciones coreanas y tres series internacionales establecidas para proyectar durante el festival.

Liderando el contingente coreano es «como usted Stand By», el último thriller de suspenso del director Lee Jeong-Lim, cuyos créditos anteriores incluyen los golpes de género «VIP» y «Revenant». La serie de Netflix está protagonizada por Jeon So-Nee («alma gemela») y Lee You-Mi («Juego de calamar») como dos mujeres cuyo vínculo profundo se prueba.

«Querida X» reúne a un equipo creativo coreano de la lista A, con los codirectores Lee Eungbok («Sr. Sunshine», «Guardián: El Dios solitario y el Gran Dios») y Park Sohyeon que dirigen la producción de TVing. La serie de suspenso melodramático está protagonizada por Kim You-Jung y Kim Young-Dae, con Kim Do-hoon y Lee Yu-leum en papeles de apoyo. La historia sigue a Baek A-Jin (Kim You-Jung), una mujer que adopta una máscara para escapar de sus circunstancias y subir al poder, dejando la destrucción a su paso.

Completando las selecciones coreanas es «The Turky Stream», un drama de acción de época ambientado en la era de Joseon dirigida por Choo Chang-min. La serie Disney+ presenta a Rowoon, Shin Ye-eun, Park Seo-Ham y Park Ji-Hwan en una historia de resistencia contra la corrupción, centrada en Gyeonggang, un centro comercial vital de la época.

Las selecciones internacionales abarcan Japón y territorios en idioma chino. «Last Samurai Standing» es un espectáculo de acción codirigido por Fujii Michihito, Yamaguchi Kento y Yamamoto Toru. La serie de Netflix, ambientada en 1878 Japón, sigue a 292 guerreros que compiten en un brutal juego de supervivencia, con Okada Junichi y Fujisaki Yumia liderando el elenco.

Del mismo streamer viene «Romantics Anonymous», una serie romántica dirigida por Tsukikawa Sho («Déjame comer tu páncreas»). La serie combina a Oguri Shun con Han Hyo-Joo como individuos emocionalmente reservados que se conectan a través de su pasión compartida por el chocolate.

La sección en pantalla, lanzada en 2021, refleja el reconocimiento del festival de la narración serializada como una forma cinematográfica en evolución. Cada serie proyectará dos episodios durante el festival.

El 30º Festival Internacional de Cine de Busan se lleva a cabo del 17 al 26 de septiembre, con el 20º mercado de contenidos y cine asiáticos que tendrá lugar del 20 al 23 de septiembre.