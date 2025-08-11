La leyenda de los Celtics arroja duda sobre Jaylen Brown

Con Jayson Tatum marginado para la temporada 2025-26, el Boston Celtics confiará en Jaylen Brown para liderar la ofensiva en su ausencia. Brown, de 28 años, es uno de los delanteros más talentosos de la NBA.

El problema es que Brown no es el nivel de juego al que los fanáticos de los Celtics se han acostumbrado con Tatum. Tampoco es una amenaza confiable de tres puntos del regate. En cambio, Brown está en su mejor momento al conducir el carril, presionando el borde y haciendo lecturas a medida que la defensa se derrumba.

Quizás es por eso que Bob Cousy no está entusiasmado con la próxima campaña. La leyenda de los Celtics compartió sus dudas sobre la capacidad de Brown para liderar la franquicia durante una entrevista del 8 de agosto con Dan Shaughnessy del Boston Globe.

Brown ha sido visto durante mucho tiempo como una segunda opción ideal junto a Tatum. Sin embargo, después de ganar el MVP de las Finales de la Conferencia Este 2024 y el MVP de las Finales de la NBA, ha sido justo preguntarse cómo se mantendría como la mejor opción en una lista. Ahora, los fanáticos de los Celtics obtendrán su respuesta.

Brown feliz de hacer lo que se necesita para ganar

Durante una entrevista reciente con Noa Dalzell de CelticsBlogBrown explicó cómo siempre ha estado dispuesto a sacrificar para ayudar a los Celtics a ganar juegos y seguir siendo competitivos.

«He tenido que cambiar de roles, estilos», dijo Brown. «He tenido que hacer cosas que otros jugadores de mi talento no han tenido que hacer, y he estado de acuerdo con ellos, porque siempre he sido un tipo de equipo. Siento que a veces eso se da por sentado».

Brown continuó.

«Estoy extremadamente agradecido de que hayamos ganado un campeonato», dijo Brown. «Estoy extremadamente agradecido de que hayamos podido tener éxito, y de eso se trata. No se trata solo de ti, no se trata solo de mí, ¿sabes a qué me refiero? Quiero que la próxima generación sepa eso también, está bien desempeñar tu papel en el equipo. Está bien hacer lo que sea, pero no dejar que te defina».

Ahora, después de años de espera, Brown finalmente mostrará sus habilidades en un papel protagonista.

Los celtas no están optimizados para Brown

Independientemente de lo que sucede en la próxima temporada, sería injusto juzgar la capacidad de Brown para liderar un equipo. Es más que capaz de ser una opción principal. Sin embargo, sin duda se beneficiaría de una lista diseñada en torno a su conjunto de habilidades.

En cambio, le están dando las llaves de una rotación en flujo, y una que será diseñada con Tatum en mente. Como tal, Brown puede luchar por dar el mejor relato de sí mismo durante toda la temporada.

Aún así, dado su conjunto de habilidades ofensivas y defensivas, su experiencia de gran juego y su implacable voluntad de ganar, Brown debería resultar más que capaz de encabezar a los Celtics, al menos para la temporada que se avecina.