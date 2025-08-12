SC dice que no hay acciones coercitivas contra los propietarios del viejo diesel, los vehículos de gasolina







La Corte Suprema dijo el martes que no se tomarán medidas coercitivas contra los propietarios de vehículos diesel mayores de 10 años y patrullas mayores de 15 años en el Región de la capital nacional (NCR).

Un banco del Presidente del Tribunal Supremo de la India, Br Gavai, los jueces Vinod K Chandran y NV Anjaria emitieron un aviso al Centro y a la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) sobre la súplica del gobierno de Delhi que desafía la prohibición de la manta de los vehículos diesel mayores de 10 años y los vehículos de gasolina mayores de 15 años. El asunto será escuchado nuevamente después de cuatro semanas.

«Anteriormente, uno solía usar autos durante 40-50 años. Ahora, todavía hay autos antiguos …» Justicia Gavai observado.

El gobierno de Delhi buscó una dirección para recordar el 29 de octubre de la corte de Apex de 2018, ordenó que confirmara la directiva inicial del Tribunal Verde Nacional.

La súplica declaró que se requiere una política integral para abordar la contaminación en Delhi-NCR, lo que proporciona la aptitud del vehículo basada en los niveles de emisión reales de vehículos individuales según los métodos científicos, en lugar de implementar una prohibición general basada únicamente en la edad.

Buscó un estudio exhaustivo realizado por el Centro y CAQM para evaluar los beneficios ambientales reales de las restricciones basadas en la edad versus los criterios basados en emisiones.

La súplica declaró que tal prohibición de los vehículos no sería necesaria, ya que, después de 2018, estándares más estrictos de monitoreo de emisiones y una mayor cobertura de contaminación Las pruebas se han hecho aplicables. La petición dijo además que debería haber una prohibición basada en emisiones, en lugar de la edad del vehículo.





