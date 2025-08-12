Miembros de Holding Mind Id Compactly abren el rendimiento de Moncer en el semestre I-2025

Yakarta, Viva – Miembro de Holding Industria minera indonesia, ID de menterendimiento operativo registrado sólido a lo largo de Vacaciones en–2025En medio de las condiciones económicas y geopolíticas globales que aún son desafiantes.

Mind ID Secretario corporativo, afirmó el hombre principal, este logro es una prueba de que la identificación mental puede mantener rendimiento positivo mientras que alienta la transmisión posterior de manera consistente.

«Estamos agradecidos de que el papel de la transmisión posterior se pueda llevar a cabo bien y espera que el crecimiento del rendimiento operativo continúe y aún mejor en el futuro», dijo el hombre en su declaración, el martes 12 de agosto de 2025.

Idlustraciones de identificación. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Él dijo, Pt Aneka Tambang TBK (ANTM), PT Bukit Asam TBK (PTBA), PT Vale Indonesia TBK (InCo) y PT Timah TBK (TINS), han logrado mantener tendencias positivas al tiempo que exageran la continuación del programa Nateral Mineral Bownstream.

«Este logro refleja el papel de la identificación de la mente como una tenencia activa estratégica, que se centra en mantener la estabilidad operativa y respalda la independencia de la industria minera indonesia», dijo.

Detalle de los hombres, Antam logró registrar el récord de ventas de oro más alto en la historia, llegando a 29,305 kilogramos (kg). La venta de mineral de níquel alcanzó los 8.20 millones de WMT con una producción de 9.10 millones de WMT, mientras que Ferronickel vendió 5,763 TNI, bauxita 1.03 millones de WMT y alúmina de grado químico de grado 91,109.

La compañía también comenzó la construcción de proyectos estratégicos de ecosistemas de vehículos eléctricos con Indonesia Battery Corporation (IBC) y socios internacionales, para fortalecer el valor agregado mineral, así como la industrialización en el país.

Mientras que PTBA registró una producción de 21.73 millones de toneladas de carbón, un 16 por ciento más que el mismo período del año pasado con volúmenes de ventas aumentó un 8 por ciento a 21.62 millones de toneladas.

Pt Timah produjo 6.997 toneladas de sn de mineral de estaño y 6.870 lata metálica métrica, con ventas de 5,983 toneladas métricas. En medio de los desafíos climáticos y los factores externos, las latas optimizan la producción a través de la adición de flotas, seguridad de las áreas de IUP y la transformación de los procesos comerciales.

Luego, Vale Indonesia registró 35,584 toneladas de producción de níquel mate. El precio de venta promedio del trimestre II-2025 alcanzó los US $ 12,091 por tonelada, un 1,33 por ciento más que el trimestre anterior y dio un estímulo positivo para los ingresos de InCo.

Los hombres agregaron, la industria minera todavía está influenciada por desafíos globales que tienen un impacto en la demanda mineral. Por lo tanto, Mind ID se basa en la diversificación de productos de acuerdo con las necesidades del mercado y la eficiencia sostenible para mantener fuertes ingresos.

Exploración de Mind Id Run

«También continuamos fortaleciendo la integración para que cada oportunidad de crecimiento pueda optimizarse, para que al final pueda continuar haciendo una contribución real al país y a los accionistas», dijo.