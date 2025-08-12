Target Jorge Martin Racer está listo para llevar a Aprilia al podio al final de la temporada 2025 MotoGP

VIVA – Jorge Martin, corredor MotoGP de España, ahora ingresa a una fase importante en su carrera juntos Aprilia. Después de haber experimentado un momento difícil relacionado con el contrato y la adaptación de la moto, Martin ahora se siente seguro del gran potencial de la moto RS-GP. Incluso ha establecido un objetivo para ganar varios podios antes de la temporada. MotoGP 2025 fin.

1. Optimismo y alta confianza



Corredor de Aprilia Jorge Martin

Citado por Viva Automotive de Crash, el martes 12 de agosto de 2025, Martin vio a Aprilia como un equipo que tiene un paquete de motos muy competitivo. El potencial de RS-GP según él es demasiado grande para ser ignorado, especialmente después de que comenzó a sentir la fuerza de la moto en las últimas series.

Esta confianza es un capital importante para cerrar la brecha en el rendimiento con el conductor delantero. Para él, construir química con el equipo técnico de Aprilia es el primer paso para lograr los máximos resultados en el resto de la temporada.

«Creo que mi decisión es correcta [untuk tetap bersama Aprilia]. Nunca lo sabremos, pero ahora estoy feliz en mi casa «, dijo, citado por el accidente el martes 12 de agosto de 2025.

2. Imite los pasos de los compañeros de equipo

Marco Bezzecchi, compañero de equipo Martin, ha demostrado que Aprilia pudo ganar esta temporada. El éxito de Bezzecchi es un punto de referencia que motiva a Martin.

Él cree que, con la estrategia y la adaptación correctas, también puede competir por la victoria. El enfoque principal es aprender de los datos y el estilo de carreras Bezzecchi para poder compensar o incluso superar su rendimiento.

3. Cambios en la fuerza de carrera efectiva

En la carrera en Brno, Martin cambió su estilo de carreras más suavemente para ajustar el acelerador, los resultados se vieron de cómo los neumáticos traseros eran más duraderos y la velocidad era estable en el medio de la carrera.

«Cambié un poco el estilo de conducción porque usé mucho tiempo con gas en la salida», explicó.

4. Objetivo: podio antes de cerrar la temporada



Pramac Racing Racer, Jorge Martin

Martin es realista, pero sigue siendo ambicioso. Dijo que había alrededor de tres o cuatro carreras en el calendario de MotoGP 2025, donde la oportunidad de llegar al podio era muy abierta.

Este objetivo no es solo una cuestión de logro personal, sino también de demostrar que Aprilia es una retadora grave para los mejores equipos. Para Martin, cerrar la temporada con varios podios será una gran provisión moral para la temporada 2026.

5. Reconciliación con Aprilia y Future Focus

Después de la pelea del contrato anterior, Martin ahora confirmó su compromiso para la temporada 2026. Dijo que no lamentaba nada de su actitud anterior y enfatizó la importancia de comenzar una nueva página en relaciones con Aprilia.

El regreso de Jorge Martin a la pista con Aprilia marcó una nueva página llena de esperanza. Con los cambios en el estilo de la carrera y el aumento de la confianza, el objetivo del podio antes del final de la temporada no es solo un sueño que también es una señal de que Aprilia ahora se ha convertido realmente en una fuerza seria en MotoGP.