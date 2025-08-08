¡Salvaje! Presidente de RT en Lenteng Agugg incluso hostigó a un niño de 12 años

Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales actos de acoso sexual supuestamente realizados por una persona Presidente de RT En el área de Lenteng Agung, South Yakarta.

Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @LentenGagungterkini. La víctima era un niño de 12 años. La cabeza de RT también llevó a cabo actos inmorales acompañados de amenazas y violencia. Sin embargo, el jefe de la RT ha conocido a la familia víctima y acordó la paz.

«La víctima dijo que los padres de la víctima, los presuntos perpetradores y las fuerzas de seguridad. Durante la reunión hubo paz y, según los informes, hubo una oferta de una suma de dinero. Con la paz se acordó no tener demandas», dijo desde la cuenta, el viernes 8 de agosto de 2025.

Jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Sur de Yakarta, Comisionado Nurma Dewi

El jefe de policía de Jagakarsa, el comisionado de policía Nurma Dewi, dijo que en este momento su partido todavía estaba investigando el caso. Las iniciales de la víctima A (12) y los perpetradores con las iniciales P.

«Víctimas de la inicial A, las iniciales p», dijo Nurma

Basado en la profundización, la policía confirmó que la víctima recibió violencia sexual en forma de sodomía. Pero, el reconocimiento aún se está explorando.

«La sodomía de la confesión de la víctima no solo es oral», dijo nuevamente.