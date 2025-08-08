Los ingresos de Netflix UK obtienen $ 2.4 mil millones, las ganancias crecen

NetflixEl brazo del Reino Unido ofreció una sólida actuación en 2024, con ingresos subiendo un 11% a £ 1.85 mil millones ($ 2.48 mil millones) a medida que el gigante de la transmisión continuó su expansión en el territorio, según un informe anual presentado ante la Casa de las Compañías.

Netflix Services UK Limited, el brazo de distribución británico de la compañía, informó una ganancia operativa de £ 43.2 millones ($ 58 millones) para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, por debajo de £ 53.7 millones ($ 72.1 millones) el año anterior. Sin embargo, las ganancias tras la impuestos aumentaron a £ 47.8 millones ($ 64.1 millones) de £ 46.5 millones ($ 62.4 millones) en 2023.

El impulso de ingresos fue impulsado por un crecimiento del 11% en las membresías promedio pagadas, lo que refleja el dominio continuo de Netflix en el mercado competitivo de transmisión del Reino Unido. Los ingresos de la Compañía comprendieron tarifas de membresía y reembolsos por los servicios prestados a Netflix International BV y Netflix Inc.

«La Compañía distribuyó dividendos provisionales en el monto de GBP 50 millones el 23 de julio de 2024», señaló la presentación, equivalente a $ 67.2 millones.

La fuerza laboral de Netflix UK se expandió a un promedio de 263 empleados durante 2024, en comparación con las 220 del año anterior, con la compañía invirtiendo fuertemente en el soporte de contenido, las finanzas, la administración legal y las funciones de marketing.

La operación británica también hizo movimientos significativos hacia la sostenibilidad, estableciendo dos objetivos climáticos a corto plazo alineados con la ciencia de consenso. La compañía tiene como objetivo reducir las emisiones de una línea de base de 2019 para 2030 a través de su iniciativa de objetivos basados en la ciencia, incluida una reducción del 46% en las emisiones absolutas.

Netflix UK también destacó su compromiso con la diversidad y la inclusión, observando asociaciones con organizaciones como el National Youth Theatre e Ignite para proporcionar talleres para jóvenes de Gales, Yorkshire y el noreste, ayudando a construir redes y crear conciencia sobre las carreras de la industria del entretenimiento.

En un movimiento de reestructuración corporativa posterior, Netflix Services Holdings BV se fusionó legalmente con Netflix International BV en mayo, con Netflix International convirtiéndose en el accionista inmediato de la compañía del Reino Unido.

«Netflix es un contribuyente significativo a la economía del Reino Unido: invertir $ 6 mil millones en los últimos cuatro años y trabajar con más de 50,000 elenco y la tripulación y más de 200 productores para producir contenido británico como ‘Adolescencia»Reno de bebé‘ y ‘Palomas negras«Eso está amado en todo el mundo», dijo un portavoz de Netflix. «Estamos comprometidos a largo plazo e invertir más aquí que cualquier otro país, excepto los Estados Unidos»