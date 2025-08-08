Formas de talento automotriz de Toyota del oeste de Indonesia

Aceh, Viva – Toyota Indonesia amplía contribuciones en el campo de la educación y el medio ambiente visitando la Universidad Syiah Kuala (USK) en Banda Aceh y Sman 2 Sabang, isla Weh.

Esta actividad es parte del compromiso de Toyota en la construcción de recursos humanos en la región 3T (remota, más externa, líder) y alentando la atención ambiental entre la generación más joven.

En el USK, director presidente de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Tmin) Nandi Julyanto compartió experiencias sobre el sistema de liderazgo y producción automotriz utilizada por Toyota.

Explicó que la eficiencia y la calidad de la producción fueron la clave para el éxito de la industria automotriz. El sistema de producción de Toyota (TPS) es la base del enfoque, con el principio principal de reducir los desechos y continuar haciendo mejoras continuas o kaizen.

El laboratorio Lean Manufacturing (LML) que se ha construido en el campus de USK también es una de las instalaciones de aprendizaje de los estudiantes. Este laboratorio es parte de la iniciativa de responsabilidad social corporativa en el campo de la educación, que ha sido equipado con currículo y capacitación en torno a TPS.

Toyota convirtió a la USK como una de las 10 universidades modelo TPS en Indonesia, con el objetivo de fortalecer el vínculo y la coincidencia entre el mundo de la educación y las necesidades industriales.

«A través de LML, los estudiantes no solo aprenden teoría, sino que también entienden la práctica real del sistema de producción que se aplica en la industria automotriz», dijo Nandi en un comunicado recibido Viva AutomotiveViernes 8 de agosto de 2025.

Los siete valores principales del liderazgo de Toyota, incluida la integridad, la innovación, la cooperación y el coraje para transmitir malas noticias rápidamente, también se transmitieron en la sesión. Estos valores son la base de la cultura corporativa y se consideran importantes para formar líderes que estén listos para enfrentar los desafíos de la industria manufacturera global.

Desde Banda Aceh, Toyota continuó actividades hasta Sman 2 Sabang, una escuela en la ciudad más occidental de Indonesia. Aquí, Toyota presentó el programa Toyota Eco Youth (TEY) con un nuevo espíritu titulado «Buscando estrellas». Este programa se dirige a estudiantes de nivel secundario en la región 3T a los que no ha sido ampliamente alcanzado por la educación educativa nacional.

Tey es un foro para que los estudiantes desarrollen ideas creativas para resolver problemas ambientales a su alrededor. A través de «Buscar estrellas», Toyota abre un espacio más amplio para que los estudiantes de áreas remotas tengan la misma oportunidad de participar, acompañarse y obtener acceso a programas de educación sostenible.

«Este programa no es solo la competencia, sino un esfuerzo por encontrar y fomentar jóvenes talentos de todos los rincones del país que se preocupan en el futuro del medio ambiente», dijo.

Toyota también socializa las etapas de la competencia y la documentación de transmisión de las actividades de TEY anteriores como inspiración. El enfoque utilizado ahora es más adaptativo a las condiciones en el campo, que van desde la recopilación de propuestas hasta el sistema de evaluación que considera el acceso limitado a la información.