‘Bel-Air’ establece la cuarta y última fecha de lanzamiento de la temporada en Peacock

La última temporada de «Llamar«Ha establecido su fecha de estreno en Pavo real.

La cuarta temporada de la serie dramática debutará el 24 de noviembre. Se informó que el programa estaría terminando con la temporada 4 en diciembre de 2024.

La descripción oficial de la temporada 4 establece:

«Will intenta equilibrar la diversión y la emoción del último año con las expectativas que lo han llevado a este momento. Carlton prueba su propia resolución mientras trata las consecuencias de algunas decisiones muy grandes que podrían amenazar a su futuro. Juntos, ambos niños se ayudarán mutuamente a través de este tiempo fundamental en sus vidas. Reinventando a sí misma mientras mira la maternidad desde una perspectiva diferente.

El elenco del espectáculo incluye a Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Phillip Banks, Cassandra Freeman como Vivian Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar Akbar, Jimmy Akingbola Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz, y Simone Jones como Simone como Simone como Simone. Coco Jones, Akbar, Jordan L. Jones y Joy Jones son estrellas invitadas recurrentes.

La serie está inspirada en un video viral creado por Morgan Cooper que reinventó la comedia de situación «Fresh Prince of Bel-Air» como una serie dramática.

Carla Banks Waddles sirve como escritora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Cooper también es productor ejecutivo y director de la serie. Will Smith, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Meléndez, Benny Medina, Quincy Jones y Andy & Susan Borowitz sirven como productores ejecutivos. David Boorstein, Des Moran, Shukree Tilghman, Felicia Pride son coproductores ejecutivos, con Nick Copus, Keesha Sharp y Tina Mabry dirigiendo múltiples episodios junto a Cooper. La serie es producida por Universal Television y Westbrook Studios, una división de Jada Pinkett Smith y la compañía de medios de Will Smith Westbrook Inc.