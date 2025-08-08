Yakarta, Viva – Noticias de Mike González, hijo de Legend Equipo nacional indonesioCristian Gonzales que invitó a YouTiber Mrbeast apoyar al equipo nacional indonesio hacia 2026 Copa del MundoConviértete en un lector de prisa Viva Sport A lo largo del viernes 8 de agosto de 2025.

También hay noticias del capitán del equipo nacional indonesio, Jay idzes que está a un paso de distancia para unirse Sassuolo.

Instagram Sassuolo se inundó inmediatamente con comentarios excéntricos de los internautas indonesios. Uno de ellos afirmó haber apoyado a Sassuolo desde 1799.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Trágico, Pelé de Palestina murió de ataques israelíes durante la cola

La triste noticia vino de la Franja de Gaza. Ex estrella del equipo nacional palestino, Suleiman al-Oobeid, Asesinado en ataque israelí Durante la cola de asistencia humanitaria, miércoles 6 de agosto de 2025.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó, al-Epanio, que tenía 41 años asesinado cuando las tropas israelíes atacaron a civiles que esperaban la distribución de ayuda en la región del sur de Gaza.

4. ¡Transferencia de drama Jay Idzes se calienta! Después del largo problema del contrato en Torino, Sassuolo ahora está listo



Klub Logo Serie A, Sassuolo

Transferencia de saga del capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, el más lleno de rompecabezas. Después de que anteriormente se informó que había llegado a un acuerdo de contrato a largo plazo con Torino hasta 2029, ahora había una gran sorpresa: Sassuolo Llamado para ser la vanguardia del club quien está listo para reclutar al defensor central.

3. Comentarios sobre internautas indonesios en IG Sassuolo después de que Jay Idzes atracó: desde la Edad Media hasta 1799



Jay Idzes, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

El capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, está a solo un paso de estar oficialmente en el uniforme de Sassuolo. Se informa que el defensor central de 24 años se sometió a una prueba médica con el equipo de promoción de la Serie A, después de que anteriormente se informó que se unía a Torino.

Este movimiento hizo el universo de las redes sociales, especialmente el Instagram oficial de Sassuolo, inundado de comentarios de los internautas indonesios. Curiosamente, muchos de estos comentarios contienen una broma que afirma ser un gran admirador de Sassuolo, ya que los «tiempos antiguos» completos con una historia ficticia absurda pero sacudiendo el estómago.

2. Más popular: Mees Hilgers atropellado por Bad News, un brutal video de jugadores de clubes ricos en Indonesia



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

Dos jugadores del equipo nacional indonesio, Thom Haye y Mees Hilgers, se enfrenta a un momento difícil En la carrera de su club. Ambos no han encontrado un nuevo puerto antes del rodamiento de la temporada de competencia.

Thom Haye, un centrocampista naturalizado que tiene un estado de transferencia gratuita, no se informó establecer un acuerdo con NAC Breda. El Club Eredivisie rechazó la posibilidad de traer a casa a su ex jugador.

1. Putra Cristian Gonzales invitó a MrBeast a ayudar al equipo nacional indonesio a la Copa Mundial 2026



Putra Cristian Gonzales, Mike González Foto : Instagram @mike_gonzalez10

Una iniciativa única vino de Mike González, hijo de la leyenda del equipo nacional indonesio, Cristian Gonzales. A través de su cuenta personal de Instagram, Mark trató de despertar la atención del mundialmente famoso YouTuber, MrBeast, para apoyar la lucha del equipo nacional de Indonesia hacia la Copa Mundial 2026.